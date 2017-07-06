АИЖК обсуждает с властями Москвы предоставление земли для программы реновации

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) обсуждает с правительством Москвы предоставление федеральных земель для строительства жилья по программе реновации, сообщил гендиректор АИЖК Александр Плутник
"[Мы обсуждаем] предоставление федеральных земельных участков - пустых в настоящее время, брошенных, -которые могут быть использованы правительством Москвы для строительства стартовых проектов для переселения тех, кто будет участвовать в этой программе", - сказа он сегодня в эфире телеканала "Россия 24".