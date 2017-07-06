В Совете Федерации организовали прием использованных батареек и аккумуляторов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сенаторы и сотрудники аппарата Совета Федерации теперь имеют возможность сдать на работе старые батарейки и аккумуляторы для переработки. С сегодняшнего дня в верхней палате появились контейнеры для сбора батареек, сообщил журналистам глава комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

По его словам, в здании Совфеда были установлены специальные картонные контейнеры для сбора батареек и аккумуляторов. Акция приурочена к Году экологии в России и была поддержана спикером палаты Валентиной Матвиенко, добавил сенатор. "Батарейки будут направляться на переработку на завод в Челябинске и в дальнейшем могут стать сырьем для производства металлических труб, кровли или, например, новых батареек", - цитирует его слова пресс- служба Совета Федерации.

Помимо старых батареек в пункты приема можно принести аккумуляторы от телефонов, ноутбуков и другой техники, а также сами сотовые телефоны, плееры, электрические зубные щетки, электронные сигареты. "Теперь сенаторы, сотрудники аппарата смогут лично принять самое активное участие в природоохранных акциях, утилизации опасных для окружающей среды батареек, аккумуляторов и других токсичных бытовых отходов", - подчеркнул он.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в рамках мероприятий Года экологии поручил организовать на территории ведомства сбор и временное хранение опасных бытовых отходов. Он также направил телеграмму главам регионов и других министерств с предложением создать в зданиях ведомств пункты сбора опасных отходов. По словам Донского, которые приводит пресс-служба Минприроды, важно, чтобы постепенно раздельный сбор входил в повседневную практику россиянина. По мнению чиновника, необходимо начинать с наиболее опасных бытовых отходов, захоронение которых приводит к существенному загрязнению окружающей среды.