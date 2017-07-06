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Ликсутов назвал "ничтожно маленькой" долю платных парковок по отношению к числу машин

Общество
6 июля, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В Москве 83 тыс. платных парковок, при этом в городе постоянно передвигается 3,6 млн автомобилей, отметил заммэра

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Заммэра Москвы Максим Ликсутов назвал "ничтожно маленькой" совокупную долю платных парковок по отношению к общему числу передвигающихся в городе автомобилей.

"У нас точно нет цели достичь какого-то процента. Если мы говорим про платные парковки, у нас 83 тысячи парковочных мест на улицах, при том что в городе постоянно передвигается 3,6 млн автомобилей. Соответственно, поделив эти данные, можно понять, насколько доля платных парковок относительно количества транспорта в городе ничтожно маленькая", - сказал он в четверг журналистам в ходе круглого стола на Московском урбанистическом форуме (Moscow Urban Forum), отвечая на вопрос ТАСС.

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Платная парковка в Москве. Досье

Накануне в беседе с корреспондентом ТАСС заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин сообщил, что платное парковочное пространство в столице занимает 37% всей территории города. По его словам, за последние пять лет количество автомобилей в столице выросло на миллион.

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тыс. улиц. Сумма средств, собранных с платных парковок с 2012 года, когда заработал проект парковочного пространства, превысила 12,6 млрд рублей. Эти средства направлены на благоустройство районов города, где расположены парковки.

Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 руб. за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 руб. на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца и в районе "Москва-Сити". В последний раз тарифы на парковку повышались 2 декабря 2016 года. Жители домов, попадающих в зоны платных парковок, могут бесплатно оставлять свои автомобили с 20:00 до 8:00, а также получить так называемое резидентное парковочное разрешение - льготный абонемент на год стоимостью 3 тыс. руб. Штраф за неоплаченную парковку составляет 2,5 тыс. руб.

Moscow Urban Forum

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На своем пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".

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Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
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