Пострадавшие от паводка жители Ненецкого округа получат компенсацию

АРХАНГЕЛЬСК, 6 июля. /ТАСС/. Жители Ненецкого автономного округа, пострадавшие от паводка в июне этого года, получат компенсацию, сообщили в четверг в пресс-службе администрации региона.

"Жители домов, где вода дошла до "черного" пола (основание под чистовое покрытие пола - прим. ТАСС), получат компенсацию в 20 тыс. рублей, а где вода поднялась над "белым" полом - 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным властей, средства перечислит администрация Заполярного района НАО, как только будут составлены акты и заключения муниципальных комиссий. По словам главы района Алексея Михеева, резервный фонд муниципалитета на эти цели составляет 10 млн рублей.

Паводок прошел в НАО со 2 по 25 июня этого года. Режим чрезвычайных ситуаций был введен на двух территориях - Хоседо-Хардском и Великовисочном сельсоветах. В остальных подтопленных муниципалитетах функционировал режим повышенной готовности. Наиболее сложная обстановка во время второй волны паводка сложилась на территории Великовисочного сельсовета. Всего в округе было затоплено 178 домов с населением 438 человек.