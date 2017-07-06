В Норильске установили памятник исследователю Арктики Николаю Урванцеву

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника ученому-геологу, исследователю Арктики Николаю Урванцеву прошло в Норильске (Красноярский край). Об этом сообщает администрация города.

"Сегодня поистине исторический момент. В знак особого уважения и благодарности мы, норильчане, увековечили память человека, покорившего Арктику, давшего нам возможность жить и развивать этот край, доказывать, что Север - территория не выживания, а гармоничной и комфортной жизни", - сказал на церемонии открытия мэр города Олег Курилов, его цитирует пресс-служба.

Монумент установлен на территории музейного комплекса города рядом с домом, который был построен геологоразведочной экспедицией под руководством самого Урванцева в 1921 году. Бронзовая скульптура, вес которой составляет 650 кг, изготовлена в Москве, автор проекта - московский скульптор Александр Рукавишников.

Как сообщал ранее ТАСС, горожане собрали на изготовление памятника 2 млн рублей, еще 3 млн рублей выделил Заполярный филиал "Норникеля". Расходы на доставку памятника, подготовку фундамента и благоустройство территории понес бюджет города.

Норильск - самый северный в мире город с населением более 170 тыс. жителей. Считается, что первый дом будущего города построен в 1921 году во время экспедиции Николая Урванцева, который искал месторождения полезных ископаемых на Таймыре. В 1935 году здесь началось строительство Норильского горно-металлургического комбината, в 1953 году поселок Норильск получил статус города.