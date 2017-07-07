"Расплакалась и решила рожать": как церковь помогает будущим и состоявшимся мамам

Тема сохранения семьи и предотвращения абортов занимает важное место в повестке Русской православной церкви (РПЦ). Священнослужители стараются поддержать женщин не только словом, но и делом: в России созданы десятки церковных приютов и центров гуманитарной помощи для беременных женщин и матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

По благословлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на создание центров было собрано 39 млн рублей. О том, как они работают, зачем нужны противоабортные психологи и какую роль играют волонтеры, ТАСС рассказали работники центров и те, кто обратился туда за помощью.

"Женщину, сохранившую ребенка, не бросят"

"Мама, передумай! Я хочу жить!" — плакат с таким призывом стоит у входа в Подольский роддом. Здесь в июне 2016 года начал работу кабинет пока еще экзотического для нашей страны специалиста — психолога противоабортного консультирования. За это время здесь побывало более 200 женщин, которые хотели сделать аборт, но каждая шестая из них в итоге стала мамой.

"40 женщин, которые побывали у меня в кабинете, передумали делать аборт, это приблизительно каждая шестая. Некоторые из них уже благополучно родили, а кто-то еще только готовится стать мамой", — рассказала психолог программы "Спаси жизнь" Марина Антонова.

Несмотря на данные Минздрава, согласно которым число абортов в прошлом году сократилось на 56 тыс., количество прерванных беременностей по-прежнему исчисляется сотнями тысяч в год. По словам психолога, чаще всего принять такое решение вынуждают материальные трудности. По словам жительницы Подольска Елены, в кабинет Марины Антоновой она пришла за формальностью — получить печать в медицинскую карту, перед тем как сделать аборт.

"Это уже третья беременность, но в отличие от двух предыдущих, ставшая для меня неожиданной. Я поняла, что не потяну троих детей, потому что денег не хватало, были сложности в семье. В кабинет психолога я шла в полной уверенности делать аборт, не хотела ни с кем разговаривать, впускать в свою жизнь. Но в итоге Марина вывела меня на разговор, мы проговорили два часа, и, когда понял: что убьешь ребенка внутри себя, что убьешь живого — одно и то же, я расплакалась и твердо решила рожать. И теперь Марина для меня стала другом семьи, благодаря ей зимой я стану мамой в третий раз и очень этому рада", — рассказала она.

По словам Елены, ей помогли не только морально, но и материально. "Сейчас я еще беременна, но мне уже помогают: дают продукты, витамины, памперсы, средства по уходу за ребенком, и, когда я рожу, все это очень пригодится. И я не одна такая. Люди, работающие здесь, доказывают, что женщину, сохранившую ребенка, ни морально, ни материально не бросят, и это очень важно", — добавила будущая мама.

Большую работу проводит и местное благочиние: православные волонтеры организуют сбор вещей и продуктов. Как отметила Антонова, священники помогают тем, кто думает прервать беременность, но не может окончательно решиться на это. "У нас в роддоме есть молельная комната, где работает священник, служит молебны, можно с ним поговорить. И после этого девушки воцерковляются, потому что понимают: с верой преодолеть трудности намного легче", — считает психолог.

Школа для мам и примирение с родными

Рождение ребенка бывает омрачено непредвиденными сложностями и семейными проблемами. Конфликты с родственниками, отказ от отцовства, разводы, потеря работы или жилья — это далеко не все, с чем может столкнуться молодая мама. Чтобы помочь матерям преодолеть возникшие проблемы, в 2012 году в столице открыл свои двери "Дом для мамы" — первый православный кризисный центр службы помощи "Милосердие", в котором уже получили приют 200 женщин с детьми.

"Наша основная цель — не просто дать крышу над головой. Помимо всего прочего, мы даем образование, готовы оплачивать курсы, которые она будет проходить. Нам важно не просто оказать маме помощь, но и то, чтобы она дальше смогла идти по жизни, получить новые знания. Все это мы предоставляем абсолютно бесплатно", — рассказала директор "Дома для мамы", руководитель направления защиты материнства Синодального отдела РПЦ по благотворительности Мария Студеникина.

Одновременно в "Доме" могут находиться 10 беременных женщин или мам с маленькими детьми. Для каждой разрабатывается индивидуальная программа по выходу из кризисной ситуации: помощь в оформлении документов или льгот, налаживании отношений с родственниками, обучение или трудоустройство. Здесь же работает школа для мам, в которой дают знания и навыки по уходу за ребенком. За время работы центра бесплатную социальную и юридическую помощь получили 6,7 тыс. женщин.

Как отметила Студеникина, название для центра было выбрано не случайно. "Живущие в "Домике" напоминают одну большую семью — вместе готовят, убирают, стирают, играют с детьми, помогают друг другу. В среднем мамы живут у нас 3-4 месяца. Но у нас была ситуация, когда женщина прожила в нашем центре год", — добавила она.

Восемнадцатилетняя Кристина живет здесь с двухмесячной дочкой. Ее родители были против ранней беременности, уговаривали сделать аборт, но она не согласилась. Уйдя из дома, девушка узнала про центр и сразу из роддома приехала сюда. Пока Кристина ухаживает за новорожденной дочкой, но планирует вернуться к учебе и стать дизайнером. Налаживаются и отношения с родителями, которые постепенно меняют свое отношение к поступку дочери, и она надеется, что скоро вернется домой.

Служба "Милосердие" помогает и семьям, которые испытывают материальные трудности — рядом с "Домиком для мамы" работает необычный Центр гуманитарной помощи. Он организован по принципу магазина, но все товары здесь раздаются бесплатно. По словам Марии Студеникиной, при его организации волонтеры хотели уйти от простого склада вещей: одежда, обувь, игрушки, посуда, подгузники, средства по уходу за ребенком — все рассортировано и находится на виду, рядом устроены примерочные. Здесь же можно оставить заявку на кроватку, коляску или другие необходимые вещи.

Помощь, общение и рукоделие

Благодаря средствам, собранным всеми приходами церкви, получить помощь могут жители не только столицы, но и других регионов. Всего за последний год в России было открыто 55 центров гуманитарной помощи. В одном из них, расположенном в городе Вязьма Смоленской области, корреспондент ТАСС смог убедиться, что счастье и любовь можно дарить даже при скромных возможностях, ведь в этом деле главное — желание помочь.

Небольшое двухэтажное кирпичное здание, в котором раньше находился детский сад, стало центром гуманитарной помощи в 2016 году. Принцип его работы — тщательная сортировка поступающих вещей, удобство выбора и возможность примерки — схож с московским, но, как оказалось, есть и свои особенности.

"Центр оказывает помощь не только жителям Вязьмы, но и соседних районов, входящих в состав Вяземской епархии. Но приезжать к нам за 100-200 километров у многих нет возможности. Поэтому мы решили создать систему доверенных лиц, которые получают все необходимое и привозят на дом каждой семье", — рассказала руководитель центра, глава социального отдела Вяземской епархии Светлана Панченкова.

Со дня открытия продукты, одежду, игрушки, технику и мебель получили десятки тысяч человек. Оказанием материальной помощи здесь не ограничиваются: помня, что главная ценность — это общение, волонтеры центра создали возможности для обучения и досуга многодетных семей и мам с детьми-инвалидами, при этом все ребята проводят время вместе. Их мамы организовали православный клуб, в котором они общаются, обсуждают насущные проблемы, занимаются рукоделием. Здесь же отмечают дни рождения, праздники.

Конечно, финансовые возможности центра ограничены, не всегда здесь можно найти нужные вещи, некоторые помещения требуют ремонта, ведь отделывали их сами родители. Но, глядя на смеющихся детей и радостных мам, забывающих здесь о своих проблемах, можно понять: для них счастье — просто любить друг друга и быть вместе, несмотря ни на какие трудности, которые обязательно будут решены.

Андрей Ермилов