Переселения из 5-этажек могут начаться в Бескудникове, Измайлове, на проспекте Вернадского

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Районы, где есть дома, которые ближе всего по требованиям к объектам для переселения из пятиэтажек в рамках новой программы реновации, есть в Бескудникове, Измайлове и на проспекте Вернадского. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в рамках "Московского урбанфорума".
"Близко по квартирографии и набору квартир район Бескудниково, проспект Вернадского, возможно, в Измайлове есть такие дома", - ответил он на вопрос, в каких районах расположены дома, которые находятся в высокой степени готовности по срокам ввода в эксплуатацию и стандартам программы реновации, чтобы принять жителей пятиэтажек.