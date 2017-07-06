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Переселения из 5-этажек могут начаться в Бескудникове, Измайлове, на проспекте Вернадского

Общество
6 июля, 17:13 UTC+3

Дома в этих районах находятся в высокой степени готовности по срокам ввода в эксплуатацию и стандартам программы реновации

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Районы, где есть дома, которые ближе всего по требованиям к объектам для переселения из пятиэтажек в рамках новой программы реновации, есть в Бескудникове, Измайлове и на проспекте Вернадского. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в рамках "Московского урбанфорума".

"Близко по квартирографии и набору квартир район Бескудниково, проспект Вернадского, возможно, в Измайлове есть такие дома", - ответил он на вопрос, в каких районах расположены дома, которые находятся в высокой степени готовности по срокам ввода в эксплуатацию и стандартам программы реновации, чтобы принять жителей пятиэтажек.

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