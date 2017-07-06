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Студия "Ленфильм" простилась с народным художником России Владимиром Светозаровым

Общество
6 июля, 18:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, июля. /ТАСС

Гражданская панихида прошла в первом павильоне, где были сняты многие фильмы с его участием

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Студия "Ленфильм" простилась в четверг с одним из своих ведущих мастеров - народным художником России, лауреатом Государственной премии РФ Владимиром Светозаровым. Он скончался на 69-м году жизни после тяжелой болезни, гражданская панихида прошла в первом павильоне, где были сняты многие фильмы с его участием.

"Художником от бога" назвал Владимира Светозарова в своем прощальном слове директор департамента по кинематографии Министерства культуры России Вячеслав Тельнов, отметив, что "мастер был замечательным человеком, другом и наставником, воспитавшим много учеников". Соболезнования от комитета Госдумы по культуре огласил депутат, народный артист России, режиссер Владимир Бортко, который сделал вместе со Светозаровым девять фильмов, в том числе "Собачье сердце", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Петр Первый. Завещание".

"Процесс съемок занимал порой полтора-два года, и мы жили душа в душу. Володя был и смешным и трагичным одновременно, он обладал потрясающим вкусом. Художник - это не просто создатель декораций, это явление, это судьба. И он полностью обладал этими качествами", - сказал Бортко.

Продолжатель славной кинематографической династии Светозаров приобщился к кинематографу благодаря своему отцу, народному артисту СССР, режиссеру Иосифу Хейфицу, который привел сына на "Ленфильм". Светозаров был художником-постановщиком на фильмах отца "Единственная", "Ася", "Шурочка". О своем старшем брате тепло вспомнил режиссер Дмитрий Светозаров, отметив, что он, как художник, "олицетворял ленинградский стиль в кинематографе".

На счету Светозарова около шести десятков игровых картин, среди которых такие, как "Пацаны", "Объяснение в любви", "Кукушка", "Голос", "Хрусталев, машину!", "Итальянец". В каждом фильме он стремился воплотить на экране дух эпохи, атмосферу жизни каждого из героев. Об этом на гражданской панихиде говорили художник Марина Азизян, режиссеры Константин Лопушанский, Сергей Снежкин, актриса Анастасия Мельникова, композитор Андрей Сигле. Светозаров похоронен на кладбище в Комарово.

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