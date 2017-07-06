Около 10 зарубежных бюро подали заявку на конкурс по реновации

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подтвердил участие около 10 иностранных архитектурных бюро в конкурсе по реновации. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.

"Я пока не могу назвать точную цифру, сколько заявок поступило. Могу сказать, что несколько десятков, среди них есть иностранцы, мы специально не публикуем статистику, но их в пределах десяти. Могу сказать, что сейчас, что мы получили, эта цифра сопоставима с конкурсом на Москву- реку", - сказал Кузнецов.

Главный архитектор столицы отметил хороший уровень интереса к конкурсу. Кузнецов, по его словам, ожидает, что количество поданных заявок вырастет.

"Тема сложная. Многие архитектурные бюро идут консорциумом: офисов под сотню, а заявок из них получается несколько десятков, потому что многие объединяются. Тут у нас не самоцель - количество заявок, цель - отобрать 20 финалистов и пять победителей", - сказал собеседник агентства.