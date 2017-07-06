Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Работодателей могут обязать оплачивать проезд сезонных работников

Общество
6 июля, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Минтруд считает, что данный законопроект защитит права сезонных работников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минтруд вынес на общественное обсуждение законопроект, согласно которому при заключении трудового договора работодатель будет обязан заранее обговаривать условия оплаты проезда к месту временной работы. Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инициатива предусматривает обязательное включение в трудовой договор с сезонным работником, проживающим в другой местности, условия оплаты проезда к месту работы и обратно.

"Законопроектом устанавливается обязанность возмещения расходов, связанных с переездом работника из другой местности к месту выполнения сезонных работ и возвращением к месту проживания, в случае включения указанных условий в трудовой договор", - говорится в пояснительной записке.

Минтруд считает, что данный законопроект защитит права сезонных работников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
2
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
3
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
4
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
5
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
6
Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика признан потерпевшим по делу о халатности
7
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
Темы дня
Реклама