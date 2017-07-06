Работодателей могут обязать оплачивать проезд сезонных работников

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минтруд вынес на общественное обсуждение законопроект, согласно которому при заключении трудового договора работодатель будет обязан заранее обговаривать условия оплаты проезда к месту временной работы. Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инициатива предусматривает обязательное включение в трудовой договор с сезонным работником, проживающим в другой местности, условия оплаты проезда к месту работы и обратно.

"Законопроектом устанавливается обязанность возмещения расходов, связанных с переездом работника из другой местности к месту выполнения сезонных работ и возвращением к месту проживания, в случае включения указанных условий в трудовой договор", - говорится в пояснительной записке.

Минтруд считает, что данный законопроект защитит права сезонных работников.