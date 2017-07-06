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Вологодский оптико-механический завод усовершенствовал прицел P1х20 для охоты и страйкбола

Общество
6 июля, 17:41 UTC+3

Инженеры снизили вес прицела и уменьшили его габариты, сообщил гендиректор завода Василий Морозов

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© Пресс-служба Холдинга "Швабе"

МОСКВА, 6 июля./ТАСС/. Холдинг "Швабе" усовершенствовал коллиматорный прицел P1х20, который предназначен для охоты и страйкбола. Планируется, что изделие выйдет на рынок в октябре 2017 года, об этом рассказал ТАСС генеральный директор Вологодского оптико-механического завода (входит в холдинг "Швабе") Василий Морозов.  

"Инженеры ВОМЗ снизили вес прицела до 65 граммов и уменьшили габариты прибора, что является немаловажным параметром для пользователя. Серийный выпуск первой модели продолжится,  а ее новая версия прицела P1х20 будет производиться как дополнительный образец в линейке и выйдет на рынок в октябре текущего года", – отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

По словам разработчиков, инженеры изменили дизайн востребованного на рынке коллиматорного прицела Pilad P1х20, одновременно расширив его поле зрения за счет увеличения диагонали входного окна до 26 мм. Кроме того, прицел теперь оснащен кнопками регулировки яркости и новым усиленным креплением для более надежной фиксации на оружие.

Обновленный прицел P1х20 подходит для различных видов охоты, включая любительскую и загонную, а также для страйкбола и других направлений спорта. Коллиматорный прицел P1х20 был разработан специалистами предприятия в 2013 году прежде всего для повышения точности и скорости стрельбы из охотничьего огнестрельного оружия.

Вологодский оптико-механический завод – один из ведущих производителей прицельной техники, предприятие входит  в холдинг "Швабе". Холдинг "Швабе" входит в госкорпорацию "Ростех" и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий оптической отрасли России. Предприятия холдинга производят полный спектр оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности. На их производственных площадках ведутся разработки инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных сил РФ. Сегодня представительства холдинга есть в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.

 

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