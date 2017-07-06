Новые квартиры в рамках программы реновации в Москве получит 1 млн человек

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Программа реновации жилого фонда, запущенная столичными властями в 2017 году, предполагает выдачу квартир 1 млн человек. Такая информация была представлена в четверг на презентации во время доклада заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина на пленарной сессии "Глобальные проекты реновации как двигатели развития городов" в рамках Московского урбанистического форума.
"Программа реновации с 2017 года предполагает выдачу новых квартир 1 млн человек... в нее могут войти 5 тыс. домов на 400 тыс. квартир", - следует из презентации.
Хуснуллин, в свою очередь, отметил, что сегодня в Москве насчитывается около 240 млн квадратных метров жилья, из которых 25 млн квадратных метров находятся в ветхом состоянии. "Будет снесено порядка 15 млн квадратных метров жилья (в рамках реновации - прим. ТАСС), готовы в этом году начинать переселяться", - сказал он.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.
В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.
Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня, до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.
С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.
На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира, в том числе мэров иностранных городов, представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".