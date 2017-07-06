В Подмосковье начали рекультивировать мусорный полигон "Аннино"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Первая инженерная машина зашла на мусорный полигон "Аннино" в Рузском городском округе после того как глава муниципалитета Максим Тарханов подписал постановление о включении этой свалки в федеральную программу рекультивации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

"Нам необходимо сделать все возможное, чтобы в эту программу (федеральную программу рекультивации мусорных полигонов - прим. ТАСС) войти в самое ближайшее время. Я подписал постановление, которое "запускает" этот процесс", - приводятся в сообщении слова Тарханова.

Реабилитация свалки в Рузском районе потребует около 350 млн рублей, добавил он. "Бюджет городского округа с этим не справится в одиночку. Деньги есть в федеральной программе", - отметил Тарханов. Пока на первый этап работ окружной бюджет выделил 12 млн рублей.

Полигон ТБО "Аннино" был закрыт для приема мусора в декабре 2016 года по постановлению главы округа. Он работал с 1975 года и принимал отходы 4-5 класса опасности со всей территории Рузского округа и частично с территорий городского округа Звенигород и Истринского района. После закрытия полигона отходы из Рузского городского округа вывозятся в Волоколамский район.

В апреле 2017 года в Волоколамском районе прошел митинг местных жителей за ограничение расширения полигона ТБО "Ядрово", на который недавно начали вывозить отходы из 7 соседних районов и Москвы, согласно данным региональных СМИ.