Матвиенко: Россия не пойдет по пути государств, пытающихся препятствовать работе СМИ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия не пойдет по пути государств, власти которых пытаются препятствовать работе неугодных средств массовой информации, российское законодательство в сфере СМИ оптимально. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отвечая на вопрос ТАСС об отношении к предложениям некоторых сенаторов о возможности дополнительных правовых ограничений деятельности СМИ вплоть до блокировки некоторых иностранных изданий, вещающих на территории России, Матвиенко сказала, что не поддерживает их. "Я подобные идеи не поддерживаю", - указала она.

"Мы не пойдем по пути тех государств, власти которых пытаются препятствовать деятельности неугодных им СМИ, ограничивать свободу слова. Наше законодательство в этой сфере является вполне достаточным, оптимальным, его и надо выполнять", - подчеркнула председатель верхней палаты российского парламента, добавив, что "в случае нарушения действующих законов должны применяться соответствующие меры". "Убеждена: никаких новых ограничений, зажимов не требуется", - заключила Матвиенко.

"Убеждена, никаких новых ограничений, зажимов не требуется", - заключила Матвиенко.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что сенаторы прорабатывают вопрос о возможности блокировки вещающих в РФ иностранных СМИ за нарушение закона. Кроме того, по его словам, рассматривается вопрос о наделении Минюста РФ правом проводить расследование для выяснения источников финансирования СМИ, зарегистрированных на территории России, чтобы в случае обнаружения зарубежных источников и признаков деятельности в интересах иностранного государства "обязать такие СМИ отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах".

Парламентарий пояснил, что эти меры можно рассматривать как зеркальный ответ на попытки притеснения российских СМИ за рубежом.

О комиссии

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ образована постановлением СФ от 14 июня 2017 года. В комиссию вошли десять сенаторов, представляющих различные комитеты верхней палаты. Задачами комиссии являются подготовка предложений по изменению российского законодательства в сфере защиты суверенитета РФ, а также мониторинг деятельности иностранных государств и международных организаций по вмешательству в российские внутриполитические процессы. Комиссия должна проводить заседания не реже одного раза в квартал; кроме того, предполагается проведение заседаний рабочих групп, слушаний и круглых столов по отдельным вопросам.