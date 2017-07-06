Летнее тепло вернется в Москву в середине следующей недели

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Показания термометров в Москве вернутся к нормальным июльским значения в середине следующей недели. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Хотя ночи будут прохладными, после полудня в понедельник прогнозируется 18-23, во вторник 20-25 градусов. К середине недели значения температуры будут соответствовать июльской норме", - отметил представитель метеослужбы.
Вместе с тем погода останется неустойчивой, с кратковременными дождями, местами с грозами и порывистым ветром.
Пока же москвичам предстоит пережить холодные, дождливые выходные.
"Столичный регион будет находиться под влиянием тыловой, холодной, части циклона с центром над Верхней Волгой. Ожидается погода с дождями и температурой на 4-6 градусов ниже климатической нормы", - отметили в метеослужбе.
Ночами в Москве будет 9-12, по области - 7-12 градусов. Днем в Москве будет от 13 до 15 в пятницу, а в воскресенье - 16-18 градусов, в области - 11-16 в пятницу, в воскресенье - 13-18 градусов. В выходные порывы северо- западного ветра местами будут достигать 12-17 м/с.
В понедельник в атмосфере над средней полосой европейской России начнется перестройка атмосферных процессов, в результате которой над столичным регионом установится перенос теплого воздуха с юго-запада. Тенденция на сокращение температурной аномалии сохранится.