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Более 70 регионов РФ нуждаются в дополнительном благоустройстве дворов

Общество
6 июля, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Речь идет об оборудовании зон отдыха детскими площадками, территориями для выгула собак и парковочными местами

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 70 российских регионов нуждаются в дополнительном благоустройстве дворовых территорий.

Такие данные привел депутат фракции "Единая Россия" в Госдуме Александр Васильев, выступая в четверг на заседании Президиума Генерального совета (ПГС) партии единороссов.

ПГС "Единой России" подвел итоги работы федеральных партийных проектов за первое полугодие 2017 года.

"На сегодняшний день информацию о необходимости дополнить перечень работ по благоустройству предоставили 72 субъекта РФ", - цитирует Васильева пресс-служба партии. Он пояснил, что речь идет об оборудовании зон отдыха детскими площадками, зонами для воркаута, а также территориями для выгула собак и парковочными местами.

Лидер думских единороссов и координатор партийного проекта "Городская среда" также выделил 15 из 72 регионов, где особенно активно проводится широкое общественное обсуждение проектов благоустройства. Среди них Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Тверская область, Республики Адыгея и Калмыкия, а также Волгоградская, Ростовская, Нижегородская и Оренбургская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Алтай и Тыва, Хабаровский край и Чукотский автономный округ.

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Васильев, Александр Николаевич
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