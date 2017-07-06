Эксперты: российские студенты уже умеют создавать технологии блокчейн

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Кристина Сулима/. Студенты российских вузов уже владеют технологией блокчейн - децентрализованных баз данных, главным свойством которых является невозможность удаления или редактирования информации, и на основе которых сегодня работают криптовалюты. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные ТАСС в четверг.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил предусмотреть в ключевых российских вузах программы, в рамках которых студентов будут обучать технологии блокчейн.

"Технология блокчейна - это всего лишь новый термин, сама по себе технология давно известна, с 1970-х годов прошлого века, только называлась она по-другому. Были периоды, когда наиболее популярным в использовании был термин "технология распределенных реестров", в какой-то момент чаще говорили "распределенная база данных". Я бы не стал говорить, что это что-то инновационное или неожиданное", - сказал ТАСС научный руководитель Центра цифровой экономики МГУ имени Ломоносова, завкафедрой информационной безопасности факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, директор Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН, академик Игорь Соколов.

Блокчейн как неотъемлемая часть образования

По словам Соколова, чтобы быть специалистом в технологии блокчейна, не нужно никакой дополнительной образовательной специальности. "Достаточно быть грамотным программистом. У нас на факультете вычислительной математики и кибернетики, мехмате технология изучается, есть специалисты, которые не только хорошо разбираются и умеют ее использовать, но и могут создать ее сами", - сказал он.

"У нас блокчейн изучается на факультете компьютерных наук вместе со всем остальным набором финансовых технологий", - сообщил ТАСС вице-президент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Игорь Агамирзян. Он добавил, что не склонен рассматривать блокчейн как тему для отдельного курса. Основной набор знаний для работы с технологией блокчейна студенты и так получают в рамках основной образовательной программы.

"В любом учебном заведении, где готовят специалистов по программированию и анализу данных, студентам дадут фундаментальные знания в рамках курсов по алгоритмике и сложности вычислений", - подчеркнул Агамирзян. По его словам, студенческие команды ВШЭ регулярно участвуют в марафонах программированию - хакатонах, в том числе и по блокчейну.

В НИТУ МИСИС ТАСС сообщили, что вуз уже подписал соглашение с Внешэкономбанком о создании Центра компетенций по новым материалам и прорывным технологиям с фокусом на блокчейн. Основные задачи центра - накапливание знаний об инновационных технологиях, развитие платформ для их использования в государственных организациях, обучение и популяризация.

Причины популярности и скрытые опасности

Несмотря на активное изучение блокчейна и в предыдущие годы, заговорили о нем только сейчас. На это, по мнению Игоря Соколова, есть несколько объяснений.

"Во-первых, реализация технологии распределенных реестров требует мощных вычислительных ресурсов, систем хранения, надежных и быстрых коммуникаций. Сегодня мы все это имеем, техника все это позволяет. Вторая причина - использование данной технологии в системе биткоин, которая сейчас активно внедряется при проведении расчетов. Производство биткоин очень модно, поэтому все технологии, которые при этом используются, тоже считаются сейчас хорошими", - отметил академик.

Третья причина, на его взгляд, - коммерческая. "Она связана с популяризацией этой технологии, потому что есть несколько возможных реализаций блокчейна, которые можно покупать", - отметил Соколов.

Он подчеркнул, что всемирного бума технологии блокчейна нет. "Очень мало успешных реализаций этих технологий на практике, поэтому, если кто-то заявляет, что это некая панацея, движение к созданию чуть ли не следующего интернета, это неправда", - считает научный руководитель Центра цифровой экономики МГУ.

"В технологии блокчейн одну из ведущих ролей играет хеширование, то есть криптография, которая позволяет ограничить доступ к какой-то конкретной информации. И технология блокчейн такого сорта, что нет уверенности, что стойкость этих хеш-функций не будет изменяться со временем. Это надо понимать", - указал Соколов, подчеркнув, что этими двумя вещами и надо сейчас заниматься, а "не кидаться внедрять повсюду необработанную технологию".

"Отдельные положительные примеры могут быть. Но, если речь идет о государственных услугах, то я был бы предельно осторожен", - отметил академик.

Неизбежность цифровой экономики

По словам вице-президента ВШЭ Игоря Агамирзяна, процесс цифровизации экономики в России идет уже на протяжении многих лет. "Говорить о том, что с сегодняшнего дня мы запускаем цифровую экономику, потому что утвердили госпрограмму, неправильно. Просто в разных странах цифровизация находится на разных стадиях", - считает Агамирзян.

"И это гораздо более широкое понятие, чем технологии финансового сектора, тот же самый блокчейн. Он является частью цифровой экономики, но далеко не определяющей", - отметил вице-президент вуза.

Он уточнил, что реальное развитие цифровой экономики идет, в первую очередь, в киберфизических системах, в технологиях умной энергетики и коммунального хозяйства, интеллектуального транспорта, робототехники, новых производственных технологий.

"Мы несомненно не входим в число лидеров, но, в то же время, не являемся сильно отстающими. По многим параметрам цифровизация экономики в России на вполне мировом уровне, а по отдельным позициям она даже превосходит", - считает Агамирзян. По его мнению, Россия занимает "вполне приличное" место с точки зрения внедрения сетей обмена информации, государственных услуг, электронного правительства, отставание есть по общему комплексу.