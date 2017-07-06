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Лавров: сотрудничество историков РФ и ФРГ укрепляет доверие между народами

Общество
6 июля, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Глава МИД указал, что обмен мнениями между историками двух стран приобретает особое значение в условиях "непрекращающихся попыток исказить прошлое в конъюнктурных целях"

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудничество историков России и ФРГ укрепляет доверие между народами, дает дополнительный импульс борьбе с фальсификацией истории. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес участников 20-го заседания Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Текст в четверг зачитал директор третьего европейского департамента МИД РФ Сергей Нечаев.

"Сердечно приветствую участников юбилейного заседания. Плодотворный обмен мнениями между историками России и Германии вносит полезный вклад в поддержание доверия и взаимопонимания между двумя народами, - отметил министр. - В нынешней непростой ситуации в Европе, в условиях непрекращающихся попыток исказить прошлое в конъюнктурных целях продолжение действительно экспертного, взаимоуважительного диалога приобретает особое значение".

"Убежден, вам есть чем гордиться. За 20 лет удалось открыть немало неизвестных страниц общей истории, дать взвешенную оценку целому ряду важных событий, - говорится в приветствии. - Глубокого уважения заслуживает работа комиссии по прояснению судеб военнопленных двух мировых конфликтов, а также узников концлагерей, граждан, угнанных на принудительные работы в годы Великой Отечественной войны".

По словам министра, нынешняя встреча посвящена актуальной теме - столетию русской революции, оказавшей колоссальное влияние на все человечество. "Рассчитываю, что эти обсуждения придадут дополнительный импульс совместной борьбе с фальсификацией истории, будут способствовать углублению двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере".

Комиссия была образована в 1997 году по инициативе президента России и канцлера ФРГ.

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