Сотрудник авиакомпании Iberia отстранен от работы из-за видео, где он пинает чемоданы

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МАДРИД, 6 июля. /ТАСС/. Испанская авиакомпания Iberia отстранила от работы одного из своих сотрудников из-за видео, на котором тот пинает чемоданы пассажиров. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.
Мужчина на транспортном средстве перевозил багаж клиентов компании, когда неожиданно большая часть груза упала. На записи видно, как разгневанный сотрудник авиакомпании начинает поднимать, а затем и пинать чемоданы пассажиров.
В ответ на это Iberia объявила, что данный работник был "немедленно отстранен" от выполнения обязанностей. По мнению перевозчика, сотрудник "вел себя недопустимо, что наносит ущерб имиджу компании и остальным служащим, которые профессионально выполняют свои обязанности в 29 аэропортах".
Iberia является национальным и крупнейшим авиаперевозчиком Испании.