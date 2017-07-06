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Сотрудник авиакомпании Iberia отстранен от работы из-за видео, где он пинает чемоданы

Общество
6 июля, 20:30 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 6, июля. /ТАСС

По мнению перевозчика, сотрудник вел себя недопустимо, что наносит ущерб имиджу компании и остальным служащим

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МАДРИД, 6 июля. /ТАСС/. Испанская авиакомпания Iberia отстранила от работы одного из своих сотрудников из-за видео, на котором тот пинает чемоданы пассажиров. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.

Мужчина на транспортном средстве перевозил багаж клиентов компании, когда неожиданно большая часть груза упала. На записи видно, как разгневанный сотрудник авиакомпании начинает поднимать, а затем и пинать чемоданы пассажиров.

В ответ на это Iberia объявила, что данный работник был "немедленно отстранен" от выполнения обязанностей. По мнению перевозчика, сотрудник "вел себя недопустимо, что наносит ущерб имиджу компании и остальным служащим, которые профессионально выполняют свои обязанности в 29 аэропортах".

Iberia является национальным и крупнейшим авиаперевозчиком Испании.

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