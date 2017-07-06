Эксперты: инициатива Минздрава о стационаре после пластических операций ударит по клиникам

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Елена Рожкова/. Идея Минздрава России обязать клиники оставлять пациентов после пластических операций в стационаре минимум на сутки может увеличить стоимость операций и создать препятствия для существования небольших клиник. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС пластические хирурги.

Проект приказа об установлении минимальной продолжительности стационарного наблюдения пациентов, перенесших пластические операции, был размещен в четверг на портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно тексту документа, "минимальная продолжительность оказания медицинской помощи в стационарных условиях пациенту, перенесшему пластическую операцию, составляет не менее одного койко-дня после оперативного вмешательства".

Удар по кошельку пациента

По мнению доктора медицинских наук и члена совета Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрия Сидоренкова, оплата обязательного пребывания в стационаре не менее суток ляжет на плечи пациента.

"Что такое оставлять пациента? Это дежурный доктор, дежурная сестра, наблюдение. Какая клиника может дополнительно просто так легко себе такие траты позволить? Скорее всего, это так же ляжет на плечи пациентов", - считает Сидоренков.

Он считает, что решение о применении этой нормы должно зависеть от вида анестезии и масштаба операционного вмешательства. По мнению врача, данная мера, например, должна применяться к операциям под общей и спинной анестезией, но для небольших операций под местным наркозом это не обязательно.

"И в обычной городской поликлинике существует амбулаторная хирургия, где никто не заставляет пациента после операции оставаться на ночь", - добавил он.

Небольшие клиники могут не выдержать

Руководитель отделения пластической хирургии сети клиник "Семейная" Дмитрий Мельников считает, что это предложение Минздрава может привести к уходу маленьких клиник с рынка, поскольку не все имеют лицензию на стационар постоянного пребывания.

"Для пациентов ничего плохого в этой идее нет, но если смотреть с другой стороны, многим клиникам будет сложно выйти из этой ситуации, потому что у многих небольших клиник нет лицензии на стационар, нет лицензии на содержание пациента больше шести часов", - сказал Мельников.

Он добавил, что в таком случае клиника просто не сможет проводить операции и будет вынуждена закрыться.

При этом в сети клиник, где работает Мельников, в 90% случаев пациенты остаются на сутки в стационаре после операций. "У нас стационар стоит: сутки - 6 тыс. рублей, а стационар одного дня, который используется при любой операции под местным наркозом, стоит 3,5 тыс. То есть разница в 2,5 тыс. рублей", - пояснил собеседник агентства.

По словам Мельникова, в его практике самыми популярными являются все варианты омолаживающих операций на лице, операции на груди, реконструктивные операции после онкологии, операции на теле, в частности, липосакция и абдоминопластика.