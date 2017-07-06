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Более 2 тыс. человек участвуют в акции к пятой годовщине наводнения в Крымске

Общество
6 июля, 22:11 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 6, июля. /ТАСС

В результате наводнения погибли 153 человека

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КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Свыше двух тысяч жителей и гостей города Крымск участвуют в траурной акции, приуроченной к пятой годовщине наводнения, в результате которого погибли 153 человека. Об этом ТАСС сообщили в четверг в администрации Крымского района.

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"В мероприятиях принимают участие свыше двух тысяч жителей и гостей Крымска", - сказали в администрации.

Траурные мероприятия начались в 21:00 мск с акции "Свеча памяти" - люди с зажженными свечами проходят от памятного знака у реки Адагум до монумента "Стена плача", установленного в первую годовщину трагедии. Затем состоится возложение цветов к монументу. А 7 июля в память о трагических событиях пройдет крестный ход.

В ночь на 7 июля 2012 года ливень в Краснодарском крае привел к самому сильному за сотни лет наводнению в регионе. Стихийное бедствие унесло жизни 153 человек. Пострадали 4,8 тыс. домов более 34 тыс. человек, 1370 домов оказались полностью разрушены.

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