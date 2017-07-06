Более 2 тыс. человек участвуют в акции к пятой годовщине наводнения в Крымске

CNN: Трамп перед встречей с Путиным получил рекомендации на нескольких страницахМеждународная панорама 6 июля, 23:06
Российский теннисист Рублев проиграл испанцу Рамосу-Виньоласу во втором круге УимблдонаСпорт 6 июля, 22:52
Ласицкене выиграла десятый турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги"Спорт 6 июля, 22:49
Бывший глава Марий Эл Маркелов написал в СИЗО три поэмыПроисшествия 6 июля, 22:48
IAAF извинилась перед легкоатлетами, данные которых были взломаны хакерами Fancy BearsСпорт 6 июля, 22:41
Летний экстрим-2017: непогода вынуждает закрывать дороги и эвакуировать детейВ стране 6 июля, 22:21
WSJ: Белый дом разрешил Пентагону направлять в Афганистан не более 3,9 тыс. военныхМеждународная панорама 6 июля, 22:18
Российские волейболисты проиграли бразильцам и не сумели выйти в полуфинал Мировой лигиСпорт 6 июля, 22:17
Бывший защитник ЦСКА Теодосич согласовал контракт с клубом НБА "Клипперс"Спорт 6 июля, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Свыше двух тысяч жителей и гостей города Крымск участвуют в траурной акции, приуроченной к пятой годовщине наводнения, в результате которого погибли 153 человека. Об этом ТАСС сообщили в четверг в администрации Крымского района.
"В мероприятиях принимают участие свыше двух тысяч жителей и гостей Крымска", - сказали в администрации.
Траурные мероприятия начались в 21:00 мск с акции "Свеча памяти" - люди с зажженными свечами проходят от памятного знака у реки Адагум до монумента "Стена плача", установленного в первую годовщину трагедии. Затем состоится возложение цветов к монументу. А 7 июля в память о трагических событиях пройдет крестный ход.
В ночь на 7 июля 2012 года ливень в Краснодарском крае привел к самому сильному за сотни лет наводнению в регионе. Стихийное бедствие унесло жизни 153 человек. Пострадали 4,8 тыс. домов более 34 тыс. человек, 1370 домов оказались полностью разрушены.