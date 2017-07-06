Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Профсоюзы России отметили в Петербурге 100-летие объединения в ВЦСПС

Общество
6 июля, 22:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, июля. /ТАСС

К мемориальной доске на 12-й линии Васильевского острова возложили цветы, состоялся митинг

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Петербургские профсоюзные лидеры отметили 100-летие объединения российских профсоюзов в единую организацию - Всероссийский центральный совет профессиональных союзов.

У мемориальной доски на 12-й линии Васильевского острова, установленной на здании Первого реального училища императора Александра II, где в июне 1917 года прошла объединительная конференция, в четверг состоялся митинг, к мемориальной доске возложили цветы.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ленинградской федерации профсоюзов.

"Руководители Ленинградской Федерации профсоюзов, ФНПР, профсоюзные активисты возложили цветы к мемориальной доске (дом 5 по 12-й линии Васильевского острова) в память о том, как в этом здании в июне 1917 года было оформлено единое профсоюзное движение страны", - сказали в пресс-службе.

Первые профсоюзы начали создавать в России в 1905 году. В ноябре 1924 года на Шестом съезде профсоюзов первое слово "Всероссийский" в аббревиатуре ВЦСПС было заменено на "Всесоюзный". В марте 1990 года в Кремле Первый учредительный съезд профсоюзов РСФСР провозгласил образование Федерации независимых профсоюзов России, которая пришла на смену ВЦСПС.

Современная ФНПР объединяет 122 членские организации, в том числе 42 общероссийских, межрегиональных профсоюзов и 80 территориальных объединений организаций профсоюзов, пять общероссийских профсоюзов сотрудничают с ФНПР на основе соглашений. В профсоюзах, объединяемых ФНПР, состоят более 20 миллионов человек - около 95% всех членов профсоюзов в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
2
Трамп: США призывают Россию прекратить "поддержку враждебных режимов"
3
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
4
Ростех не закупал турбины для ТЭС в Крыму напрямую у Siemens
5
Трамп выступил в Варшаве с речью в защиту западной цивилизации
6
В центре Киева автомобиль въехал в толпу митингующих
7
Ростех предоставит оборудование для строящихся энергообъектов в Крыму
Темы дня
Реклама