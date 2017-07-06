Профсоюзы России отметили в Петербурге 100-летие объединения в ВЦСПС

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Петербургские профсоюзные лидеры отметили 100-летие объединения российских профсоюзов в единую организацию - Всероссийский центральный совет профессиональных союзов.
У мемориальной доски на 12-й линии Васильевского острова, установленной на здании Первого реального училища императора Александра II, где в июне 1917 года прошла объединительная конференция, в четверг состоялся митинг, к мемориальной доске возложили цветы.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ленинградской федерации профсоюзов.
"Руководители Ленинградской Федерации профсоюзов, ФНПР, профсоюзные активисты возложили цветы к мемориальной доске (дом 5 по 12-й линии Васильевского острова) в память о том, как в этом здании в июне 1917 года было оформлено единое профсоюзное движение страны", - сказали в пресс-службе.
Первые профсоюзы начали создавать в России в 1905 году. В ноябре 1924 года на Шестом съезде профсоюзов первое слово "Всероссийский" в аббревиатуре ВЦСПС было заменено на "Всесоюзный". В марте 1990 года в Кремле Первый учредительный съезд профсоюзов РСФСР провозгласил образование Федерации независимых профсоюзов России, которая пришла на смену ВЦСПС.
Современная ФНПР объединяет 122 членские организации, в том числе 42 общероссийских, межрегиональных профсоюзов и 80 территориальных объединений организаций профсоюзов, пять общероссийских профсоюзов сотрудничают с ФНПР на основе соглашений. В профсоюзах, объединяемых ФНПР, состоят более 20 миллионов человек - около 95% всех членов профсоюзов в России.