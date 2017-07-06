Ассамблея доноров профинансирует закупку оборудования для демонтажа конструкций на ЧАЭС

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Страны-доноры одобрили предоставление финансирования для закупки необходимого оборудования для демонтажа нестабильных конструкций на Чернобыльской АЭС. Об этом в четверг сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Ассамблея согласилась выделить средства на приобретение необходимого оборудования для демонтажа нестабильных конструкций над 4 энергоблоком ЧАЭС. Везем домой добрую английскую дюжину миллионов долларов на демонтаж", - сообщил министр в Facebook об итогах заседания в Лондоне доноров чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности.

По словам министра, ассамблея также утвердила финансирование разработки технической части проекта демонтажа нестабильных конструкций "Укрытия". Следующее заседание ассамблеи запланировано на декабрь текущего года на территории ЧАЭС, уточнил Семерак.

Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Из-за разрушения активной зоны реактора радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. квадратных километров, в основном на Украине, в Белоруссии и России.

Самоотверженная работа ликвидаторов со всего Советского Союза, которые очистили крышу от "фонящих" обломков и предотвратили попадание радиоактивных материалов в грунтовые воды, позволило уже к ноябрю 1986 года завершить объект "Укрытие" - первый бетонный саркофаг высотой более 50 метров. Он удерживает не менее 95% топливосодержащих масс разрушенного реактора, а также около 70 тыс. тонн радиоактивного металла, бетона, стеклообразной массы, несколько десятков тонн радиоактивной пыли. В 2012 году началось строительство нового защитного сооружения в форме арки, которое в ноябре прошлого года накрыло объект "Укрытие".