Супругам лидеров G20 в Гамбурге приготовили турпрограмму с политическим акцентом

ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Организаторы саммита G20 в Гамбурге подготовили для супругов лидеров государств во многом традиционную для всех гостей города туристическую программу. Однако и без политизации этого мероприятия немецкая сторона все же не обошлась, добавив в него пункт с явным политическим подтекстом.

Как ожидается, все 20 делегаций - 19 государств и Евросоюз - соберутся в ганзейском городе на Эльбе к утру 7 июля. В первой половине дня канцлер ФРГ Ангела Меркель откроет официальную часть саммита "Большой двадцатки". Одновременно с этим ее супруг, профессор физической и теоретической химии Берлинского университета Иоахим Зауер пригласит супругов мировых лидеров на экскурсию по городу.

Обязательная программа

Важным пунктом программы любого туриста, прибывшего в Гамбург впервые, является прогулка на катере по крупнейшему в Германии и второму по величине в Европе порту. Его жемчужиной является бывший складской комплекс Шпайхерштадт (буквально - город складов). Большинство зданий здесь по- прежнему стоят на деревянных фундаментах, а некоторые склады - чайный, табачный и кофейный - хоть давно и не используются по назначению, но сохранили колоритный запах даже после недавней реставрации.

Осмотрев порт, партнеры лидеров G20 вечером вернутся в Шпайхерштадт, где в недавно достроенной филармонии они вместе со своими супругами примут участие в торжественном ужине от имени страны-хозяйки и посетят концерт.

Как отмечают местные СМИ, программу выступления Гамбургского симфонического оркестра под управлением американского дирижера японского происхождения Кента Нагано согласовывала сама канцлер. Так, в частности, главы государств и правительств мировых держав услышат в этот вечер 9-ю симфонию Бетховена, которая завершается "Одой к радости" на слова Фридриха Шиллера, ставшей гимном Евросоюза.

А в субботу сопровождать супругов лидеров "двадцатки" будет необычный экскурсовод - бургомистр Гамбурга Олаф Шольц покажет гостям построенную в конце 19-го века городскую ратушу.

В дружеской атмосфере

Супруг канцлера ФРГ Иоахим Зауер, будучи человеком научного склада ума и в то же время - в силу обстоятельств - близким к политике, решил программу партнеров лидеров "двадцатки" сделать не просто развлекательной, но и образовательной. Поэтому после посещения городской ратуши супруги глав делегаций отправятся осматривать вычислительный центр, специализирующийся на подсчете параметров климатических и атмосферных изменений. Здесь находится один из многих суперкомпьютеров в Германии (с сотней тысяч процессоров и общей вычислительной мощностью в 3,5 петафлопса), но зрелищными залы с вычислительной техникой назвать вряд ли можно.

По всей видимости, для Зауера было важнее обратить внимание супругов лидеров G20 на саму проблему изменения климата. Тем более, что слушателем "лекции" станет и жена американского президента Дональда Трампа Меланья. Возможно, наглядная агитация поможет смягчить позицию ее супруга, принявшего решение выйти из Парижского соглашения по климату.

Эта попытка может оказаться ценной, учитывая тот факт, что пока шерпам стран "двадцатки" не удалось согласовать общее заявление по климату. Как сообщало ранее в четверг агентство ДПА, в итоговом коммюнике саммита разногласия между США и остальными странами G20 сохранятся и будут оформлены в виде "особого мнения" Вашингтона.