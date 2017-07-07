Японская принцесса отложила объявление о помолвке из-за стихийного бедствия на юге страны

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Принцесса Мако, старшая из внучек и внуков нынешнего императора Японии Акихито, отложила официальное объявление о помолвке со своим бывшим однокурсником, которое было запланировано на 8 июля. Об этом в пятницу объявило управление делами императорского двора Японии.

Отмечается, что такое решение было принято в связи со стихийным бедствием на юго-западе страны - третьи сутки там идут мощные ливневые дожди, которые уже привели к жертвам и масштабным разрушениям.

В настоящее время более тысячи человек остаются в заблокированных из-за стихийного бедствия поселках и деревнях в японских префектурах Фукуока и Оита на юго-западном острове Кюсю. Спасатели и ремонтные службы в пятницу продолжают работы по восстановлению дорог, смытых вышедшими из берегов реками и сошедшими после ливней оползнями. По последним данным, жертвами последствий рекордных по своей продолжительности и интенсивности ливней стали шесть человек. Еще с несколькими десятками человек до сих пор не удается связаться.

Известие о предстоящей помолвке принцессы Мако стало большим событием для Японии. Предполагается, что свадьба состоится в будущем году, дата ее проведения еще не объявлена. После этого по закону Мако потеряет свой титул и превратится в простую японскую гражданку.