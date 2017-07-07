Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Японская принцесса отложила объявление о помолвке из-за стихийного бедствия на юге страны

Общество
7 июля, 7:16 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 7, июля. /ТАСС

По закону после свадьбы с однокурсником принцесса Мако потеряет свой титул и превратится в простую японскую гражданку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Принцесса Мако, старшая из внучек и внуков нынешнего императора Японии Акихито, отложила официальное объявление о помолвке со своим бывшим однокурсником, которое было запланировано на 8 июля. Об этом в пятницу объявило управление делами императорского двора Японии.

Отмечается, что такое решение было принято в связи со стихийным бедствием на юго-западе страны - третьи сутки там идут мощные ливневые дожди, которые уже привели к жертвам и масштабным разрушениям.

В настоящее время более тысячи человек остаются в заблокированных из-за стихийного бедствия поселках и деревнях в японских префектурах Фукуока и Оита на юго-западном острове Кюсю. Спасатели и ремонтные службы в пятницу продолжают работы по восстановлению дорог, смытых вышедшими из берегов реками и сошедшими после ливней оползнями. По последним данным, жертвами последствий рекордных по своей продолжительности и интенсивности ливней стали шесть человек. Еще с несколькими десятками человек до сих пор не удается связаться.

Известие о предстоящей помолвке принцессы Мако стало большим событием для Японии. Предполагается, что свадьба состоится в будущем году, дата ее проведения еще не объявлена. После этого по закону Мако потеряет свой титул и превратится в простую японскую гражданку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
2
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
3
СМИ: США не будут против нахождения Асада у власти и военной полиции РФ в Сирии
4
CNN: Microsoft планирует массовые сокращения сотрудников
5
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
6
В Москве и области ожидается дождь и до 16 градусов тепла
7
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
Темы дня
Реклама