Хотят верить: инцидент в Розуэлле и зарождение уфологии

Четыре долгих дня американский городок Розуэлл в штате Нью-Мексико находился во власти инопланетян, собравшихся, похоже, со всей галактики. По центральной Мэйн-стрит рядом с Международным музеем НЛО бродили зеленые фигуры с огромными головами и раскосыми глазами, кутавшиеся в серебристые одеяния. У палатки с сувенирами отиралось нечто одноглазое с пастью впечатляющих размеров, рядом радостно улыбался человек, но с парой лишних глаз на пружинках, а по мостовой громыхала миниатюрная "летающая тарелка".

Повод для большого сбора был весьма важным: ровно 70 лет назад, в июле 1947 года, на ранчо в окрестностях этого городка родилась легенда об инопланетных пришельцах, якобы потерпевших катастрофу и оставивших на память о себе загадочные обломки.

Версия энтузиастов-уфологов

Согласно версии событий, которой придерживаются энтузиасты-уфологи, загадочный объект рухнул неподалеку от Розуэлла "в какой-то момент в первую неделю июля" 1947 года. Честь находки принадлежит хозяину местного ранчо Уильяму "Мэку" Бразелу, который после сильной грозы отправился на лошади проверить свое стадо. Согласно его рассказам, прилежно хранящимся в музейной экспозиции, он заметил "необычные обломки, которые казались металлическими" и были разбросаны на большой площади. Кроме того, он обратил внимание на "неглубокую траншею длиной несколько сот футов".

Бразел рассказал о находке шерифу округа Чейвис Джорджу Уилкоксу, а тот уведомил майора Джесси Марсела, офицера разведки, прикомандированного к 509-й бомбардировочной группе, базировавшейся на аэродроме Розуэлл. От него информация пошла выше - командиру 509-й группы полковнику Уильяму Бланшару, а сам Марсел отправился на место предполагаемого инцидента вместе с капитаном Шериданом Кэвиттом, старшим сотрудником службы контрразведки.

Утром 7 июля Марсел осмотрел место падения и заметил небольшие кусочки металла, к которым он подносил огонек зажигалки, чтобы проверить, горят ли они. Он обнаружил также небольшие легкие конструкции, составленные из тонких, легких и прочных стержней, и куски материала, напоминающего фольгу. Кстати, как отметил в беседе с корр.ТАСС Джим Хилл, почетным гостем на нынешнем фестивале в Розуэлле стал внук майора Марсела - Джесси Марсел-младший, который выступил на семинаре, посвященном знаменательной дате.

На основании информации, собранной майором Марселом, офицер по связям с общественностью авиабазы Розуэлл Уолтер Хаут к 11 часам утра 8 июля 1947 года подготовил сообщение для печати об обнаружении обломков загадочного диска. Копии заявления ушли в редакции двух местных радиостанций и двух местных газет. В 2:26 того же дня материал о необычной находке был на ленте агентства Ассошиэйтед Пресс под заголовком "Армия сегодня сообщила, что был найден летающий диск".

Обломки доставили в Форт-Уэрт в офис бригадного генерала Роджера Рэмси, командующего 8-м авиакрылом. Как рассказал много лет спустя Марсел, обломки положили на генеральский стол, однако когда они выходили из кабинета, они куда-то исчезли, а вместо них на полу кабинета появилась развернутая оболочка аэростата. Именно тогда и была сделана знаменитая фотография, на которой запечатлен майор Марсел, рассматривающий оболочку высотного аэростата. Позднее первоначальное сообщение для печати было отозвано и все его копии изъяты, а 9 июля был выпущен второй пресс-релиз, в котором указывалось, что 509-й бомбардировочная группа по ошибке идентифицировала остатки аэростата как обломки "летающей тарелки".

В тот день газета "Розуэлл дейли рекорд" сообщила: "Генерал Рэмси избавился от летающей тарелки. Рэмси заявил, что восторги по этому поводу были необоснованными. Генерал Рэмси говорит, что диск был метеозондом". Что же касается первооткрывателя, 48-летнего Бразела, то, по сообщению газеты, он "выразил сожаление по поводу того, что рассказал обо всем этом".

Версия реалистов-военных

Эта версия получила подтверждение в 1990-х годах, когда Министерство обороны США опубликовало специальный доклад об "инциденте в Розуэлле". Согласно документу, обрывки серебристой фольги и легкие распорки - это обломки одного из высотных шаров-зондов, с помощью которых США следили за проведением ядерных взрывов в СССР. Подробности этой некогда совершенно секретной программы, получившей в конце 1940-х годов наименование "Проект Могул", стали известны в сентябре 1994 года газете "Нью-Йорк таймс".

"Обломки, обнаруженные неподалеку от города Розуэлл (штат Нью-Мексико), представляли собой расколовшийся при падении полезный груз, который несли шары-зонды, - писала газета. - Это были разнообразные датчики и - что дало особенно богатую пищу для разговоров о "космическом корабле" - отражатели радиоволн из тонкой металлической фольги. Тогда ВВС США заявили, что это обломки метеорологического зонда, что было ложью по необходимости. Однако на протяжении десятилетий это происшествие приобрело поистине мистические масштабы в глазах тех, кто уверовал в "летающие тарелки"; они умудрились сделать из отрывочных фактов весомые обвинения и перепевали на все лады теории о существовании заговора в десятках книг, статей и телевизионных шоу".

На деле же, как явствует из доклада, подготовленного по распоряжению тогдашнего министра ВВС США Шейлы Уиндалл, обломки представляли собой остатки аппаратуры, которую разрабатывал Морис Эвинг, известный геофизик, занимавшийся в годы войны исследованиями, связанными с передачей под водой звука на большие расстояния. В 1944 году он начал работы, связанные с вопросами прохождения звуковых волн в верхних слоях атмосферы, и после войны предложил ВВС США создать систему по наблюдению за ядерными взрывами за пределами США.

В 1946 году "Проекту Могул" присвоили высшая категория секретности и выделили практически неограниченные средства. Работы над ним велись в "Уотсон лэбораториз" в городе Ред-Банк (штат Нью-Джерси). Эвинг разрабатывал датчики, способные фиксировать низкочастотные колебания, а метеоролог из Нью-Йоркского университета Ателстан Спилхаус отвечал за создание оболочек высотных шаров-зондов, которые должны были парить на строго заданной высоте. Испытательные запуски шаров-зондов с датчиками осуществлялись в Лейкхерсте (штат Нью-Джерси), Бетлехеме (штат Пенсильвания) и Аламогордо (штат Нью-Мексико). На зондах устанавливались специальные отражатели радиоволн из тонкой фольги, чтобы за их полетом можно было следить с земли с помощью радиолокаторов.

Для проверки эффективности системы "Могул" на полигоне Шайт-Сэндс в штате Нью-Мексико проводились испытательные подрывы мощных зарядов обычной взрывчатки. С помощью этой системы велось также наблюдение за серией американских ядерных испытаний в Тихом океане. Как утверждают участники проекта, датчики "Могула" засекли первый советский ядерный взрыв в 1949 году. Однако уже через год, в 1950 году, проект был свернут в связи с техническими сложностями: мощные воздушные потоки в верхних слоях атмосферы постоянно уносили шары-зонды за пределы приема наземных станций слежения. "С точки зрения эксплуатации оборудования проект был настоящим кошмаром, - привела тогда "Нью-Йорк таймс" мнение главного инженера "Могула" Чарльза Мура., - Однако с научной точки зрения это был несомненный успех".

Версия угрюмых скептиков

В то время как на центральной улице Розуэлла царило безудержное инопланетное веселье, в зале центра "Розуэлл Молл" собрались более 70 скептиков, считающих все рассуждения об инопланетянах досужим и вредным вымыслом. Один из участников Конференции о современных вызовах концепции появления инопланетян - эксперт по изучению библейских текстов Майкл Хейзер - заявил, что не может понять людей, которые "по причине лени или невежества просто изобретают невообразимые вещи". "Они тут выступают с утверждениями о неких древних материалах, о знаниях, которые никто не способен проверить, причем никто даже не обращается к первоисточникам этой информации, - привела его слова газета "Розуэлл дейли рекорд". - Просто не люблю людей, которых плохо учили".

"Важна, как представляется, более общая проблема: существуют ли инопланетяне, - считает он. - Думаю, что это важный вопрос, как и вопрос о том, кто мы сами и как вышли на нынешний уровень развития. Важен вопрос о Боге. Вот важные вопросы, а все эти пересказы историй о древних астронавтах - по большей частью полная чушь".

Другой участник дискуссии - автор более четырех десятков выдержанных в критическом тоне книг о "феномене НЛО" Ник Редферн - выразил мнение, что следы падения загадочного объекта в окрестностях Розуэлла - это, возможно, некая "голограмма", оставившая отпечаток в реальности.

Относительно "голограммы" или других феноменов уверенности нет, но то, что случившееся 70 лет назад оставило неизгладимый след в Розуэлле, не подлежит сомнению, отметил в беседе с корр.ТАСС редактор газеты "Розуэлл дейли рекорд" Джефф Таккер. По его словам, специально к фестивалю его газета выпустила 32-страничное приложение "Вижн" с материалами о происшествии, сыгравшем столь большую роль в истории города. "Если бы не это событие, - подчеркнул он, - то мы бы оставались в неизвестности, как и десятки других городов в Нью-Мексико". Чтобы убедиться в правдивости этих слов, достаточно было выйти на улицы Розуэлла. В отличие от 70 угрюмых скептиков, на улицах города собралось около 9 тысяч сторонников версии прилета НЛО. По сути, эти люди переводят историю событий в Розуэлле из поля научных дискуссий в поле массовой культуры.

Вопреки скептикам

"Это было просто изумительно, - рассказала в беседе с корр.ТАСС руководитель оргкомитета Фестиваля НЛО в Розуэлле Джулиэн Хавершем. - К нам приехали люди со всех концов США и из-за рубежа. Были, например, гости из Южной Кореи. Из России, правда, никто на этот раз не приехал, но ведь у нас и в будущем году будет фестиваль".

Особой популярностью, по ее словам, на этот раз пользовался конкурс на лучший костюм инопланетянина. "Да, многие выбирали для своих костюмов традиционный для инопланетных гостей зеленый цвет, - заметила она. - А сколько выдумки вкладывают люди в эти костюмы! Один из призов получило одеяние, составленное из разноцветных шаров, а другой приз - куб из серебристой фольги с глазами и щупальцами". По ее оценкам, участники фестиваля тратят сотни, а то и тысячи долларов на то, чтобы предстать перед всеми "в потрясающем инопланетном облике".

Столь же популярным был конкурс на лучший наряд "животных-любимцев инопланетян". На эту почетную роль претендовали собаки разных пород. Для одного из конкурсантов владельцы соорудили из серебристой ткани нечто, напоминающее "летающую тарелку" на колесиках, для другого - ярко-оранжевую пластиковую маску, обрамленную зелеными буклями. Любителям здорового образа жизни предложили поучаствовать в забегах на 5 и 10 километров под интригующим девизом "Догони инопланетянина", а на одной из концертных площадок молодые актеры из Университета Восточного Нью-Мексико показали очень уместный для Розуэлла спектакль "Война миров" по роману Герберта Уэллса.

"Нынешний фестиваль был лучшим из всех, до сих пор проводившихся, - отметил в беседе с корр.ТАСС директор Международного музея НЛО в Розуэлле Джим Хилл. - Интерес к "инциденту в Розуэлле" не идет на спад: в нашем музее ежегодно бывают по 200 тысяч человек, а за 25 лет существования музея число посетителей перевалило за 3,7 миллиона". По его словам, к 70-летию "инцидента в Розуэлле" музей не готовил какой-то специальной экспозиции, поскольку та, что уже создана, впечатляет: в полутемном зале под сенью огромной летающей тарелки застыли человекоподобные фигуры с непропорционально большими головами и огромными загадочными глазами.

Игорь Борисенко