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Госдума приняла закон о праве подкидышей на пенсию по потере кормильца

Общество
7 июля, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Законом вводится новый вид соцпенсии - "пенсия детям, оба родителя которых неизвестны", ее размер составляет 10 тыс. 68,53 руб.

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу в третьем, окончательном чтении законопроект о включении детей-сирот, родители которых неизвестны, в перечень лиц, имеющих право на получение социальной пенсии по потере кормильца.

Согласно закону, дети, родители которых неизвестны, включаются в перечень лиц, имеющих право на получение социальной пенсии по случаю потери кормильца. Таким образом, права таких детей (в вопросах пенсионного обеспечения) приравниваются к имеющимся в действующем законодательстве правам детей, потерявших обоих родителей или единственного кормильца.

Законом вводится новый вид социальной пенсии - "пенсия детям, оба родителя которых неизвестны", ее размер составляет 10 тыс. 68,53 руб. Такая пенсия будет назначаться лицам в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет", а также "на весь период, в течение которого соответствующее лицо считается нетрудоспособным".

Днем возникновения права на указанную пенсию устанавливается дата составления записи акта о рождении. При этом в случае усыновления с 1-го числа следующего за ним месяца социальная пенсия выплачиваться не будет. Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

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