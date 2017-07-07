ВЦИОМ: россияне предпочитают демократию в семейных отношениях

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Около двух третей россиян (62%), состоящих в браке, считают, что в отношениях должно быть равноправие, а решения приниматься совместно. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к празднованию Всероссийского дня семьи, любви и верности, ежегодно отмечаемого 8 июля.
"62% семейных граждан (женатых или проживающих вместе без регистрации) говорят, что в их семье нет единоличного лидера, принимающего решения. Однако мужские позиции все еще сильны: 29% признают тот факт, что главный в их семье - муж, жену называют только 7%", - говорится в результатах опроса.
Отмечается, что мнение по вопросу о главенстве в семье в последнее десятилетие изменилось кардинально: демократический подход вытеснил авторитарный. В 2005 г. были сильны две позиции: с одной стороны - 38% россиян видели главой семьи старшего мужчину, а с другой, - все важные вопросы должны решаться в ходе совместных дискуссий - 35%. В 2017-м же приверженцев второй позиции стало почти вдвое больше (60%), тогда как первых, напротив, заметно меньше (20%).
Результаты опроса показывают, что различные аспекты семейной жизни сегодня устраивают супругов и людей, проживающих в "гражданском браке", гораздо больше, чем 5-10 лет назад. "Среди семейных людей почти все довольны отношениями с супругом (96%), тем, как в семье принимаются решения (96%), договоренностями о распоряжении семейным бюджетом (95%), распределением семейных обязанностей (94%)", - отмечено в материалах опроса.
"Российские семьи успешно адаптируются к современным условиям, распределяя роли внутри семей в соответствии с индивидуальными особенностями и объективными обстоятельствами (а не стараясь соответствовать ожиданиям внешней среды), что делает семейную жизнь более гармоничной и счастливой", - прокомментировала данные опроса директор директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 1-3 июля 2017 года среди 1,8 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.