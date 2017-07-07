В Норильске объявлен день траура по погибшим в результате взрыва в шахте

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. День траура по погибшим в результате взрыва в шахте горнякам объявлен на 8 июля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города.
"В связи с трагическим событием, унесшим жизни сотрудников предприятия, руководство города приняло решение об отмене всех развлекательных общегородских мероприятий, запланированных на 8 июля. В этот день в Норильске будет объявлен траур", - говорится в сообщении.
В пятницу на шахте рудника "Заполярный" компании "Норникель" произошел взрыв. Погибли три человека, их тела уже найдены. Три человека, по данным краевого Минздрава, получили травмы средней тяжести. По данным ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, судьба одного горняка остается неизвестной, на поверхность эвакуирован 151 человек.