Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Норильске объявлен день траура по погибшим в результате взрыва в шахте

Общество
7 июля, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В результате взрыва погибли три человека, судьба еще одного остается неизвестной

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. День траура по погибшим в результате взрыва в шахте горнякам объявлен на 8 июля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города.

"В связи с трагическим событием, унесшим жизни сотрудников предприятия, руководство города приняло решение об отмене всех развлекательных общегородских мероприятий, запланированных на 8 июля. В этот день в Норильске будет объявлен траур", - говорится в сообщении.

В пятницу на шахте рудника "Заполярный" компании "Норникель" произошел взрыв. Погибли три человека, их тела уже найдены. Три человека, по данным краевого Минздрава, получили травмы средней тяжести. По данным ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, судьба одного горняка остается неизвестной, на поверхность эвакуирован 151 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв на руднике "Заполярный" в Норильске
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил лицензию
2
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
3
Суд смягчил приговор блогеру Соколовскому
4
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
5
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
6
Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США дипсобственность
7
Житель Урала ударил стюардессу на борту самолета в Симферополе, возбуждено дело
Темы дня
Реклама