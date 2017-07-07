Госдума одобрила в первом чтении полномочия приставов задерживать должников по алиментам

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу в первом чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), наделяющие судебных приставов дополнительными полномочиями по задержанию и доставлению должников по алиментам.

Как пояснил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, инициатива была разработана, чтобы защитить права детей, одиноких матерей, инвалидов, пенсионеров.

"Законопроектом предлагается наделить судебных приставов-исполнителей при выявлении административного правонарушения по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев полномочиями по задержанию и доставлению лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство. Такая мера будет касаться должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей", - сказал он.

По словам главы комитета, нередко должники, которые в течение двух и более месяцев без уважительной причины уклонялись от уплаты алиментов, не являются по вызову судебного пристава-исполнителя для составления протокола об административном правонарушении. В настоящее время судебные приставы не имеют права осуществлять в их отношении такие меры обеспечения, как административное задержание и доставление.

"Отсутствие такой возможности вынуждает приставов обращаться за содействием к сотрудникам полиции, что существенно замедляет процесс производства по делу об административном правонарушении. Кроме того, это создает дополнительную нагрузку на органы внутренних дел и усложняет процедуру привлечения к административной ответственности по столь значимым исполнительным производствам как взыскание алиментов", - указал Крашенинников.