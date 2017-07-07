В Заполярье выплатят пособия многодетным семьям на подготовку первоклассников к школе

МУРМАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области выплатят родителям первоклассников из малоимущих и многодетных семей пособие на подготовку ребенка к школе, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"Министерство социального развития Мурманской области информирует, что начался прием заявлений и документов от граждан для назначения и выплаты единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс. Размер выплаты на каждого ребенка-первоклассника составляет 4090 рублей", - сказали в пресс-службе.

Право на единовременное пособие имеют семьи, чей доход ниже 1,5-й величины прожиточного минимума в регионе. Многодетным семьям такое пособие предоставляется независимо от уровня дохода. Деньги для приобретения одежды, обуви и школьных принадлежностей будут выплачиваться на каждого первоклассника.

Как ранее сообщали в Министерстве социального развития области, за последние пять лет в регионе отмечен рост рождаемости за счет рождения третьих и последующих детей, родители которых получили материнский капитал и ряд других пособий.