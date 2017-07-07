Российские туристы вылетели из Парижа в Москву после двух дней ожидания

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские туристы, которые с 5 июля не могли вылететь из парижского аэропорта Орли из-за переносов рейса авиакомпании "Россия", вылетели в Москву.

Об этом в пятницу сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.

"Самолет вылетел в 11:45 по местному времени, - сообщил собеседник агентства. - Транзитные пассажиры будут пересажены на ближайшие рейсы".

Рейс должен был вылететь в Москву 5 июля. По данным авиакомпании, рейс FV6638 откладывался до 6 июля по техническим причинам, причиной задержки до 7 июля стало регламентное закрытие аэропорта Орли с 00:30-07:00.

Пассажирам была предоставлена возможность расселения в гостинице с предоставлением питания за счет средств авиакомпании, части пассажирам был предоставлен перелет рейсом авиакомпании-партнера.