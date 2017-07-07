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Госдума вводит штрафы до 1 млн рублей за неисполнение закона о мессенджерах

Общество
7 июля, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Согласно проекту, сервисы будут обязаны обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в установленном правительством РФ порядке

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу в первом чтении поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП РФ) о введении штрафов до 1 млн рублей за неисполнение закона о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров).

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Авторами инициативы выступили заместитель председателя думского комитета по информационной политике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

Согласно поправкам, "неисполнение организатором распространения информации в сети интернет, обеспечивающим предоставление информационно-коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениями, установленных законом обязанностей" будет грозить штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Базовый законопроект

Одобренные поправки были внесены в пакете с базовым законопроектом, который Госдума приняла в первом чтении 14 июня. Эта инициатива предусматривает возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятого на основании вердикта суда. Сервисы будут обязаны обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ, отмечается в пояснительной записке.

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Кроме того, проектом предлагается "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи", указывают разработчики.

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры планируется возложить "обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

В случае неисполнения мессенджером требований уполномоченного федерального органа исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных сообщений, а также электронных сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к этому сервису по решению уполномоченного органа, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года. До этого момента владельцы мессенджеров должны будут привести их работу в соответствие с устанавливаемыми для них требованиями.

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