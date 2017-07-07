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ВС отказался отменить согласование проведения митингов с МВД и ФСБ во время ЧМ-2018

Общество
7 июля, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Как отметили представители президента и генпрокуратуры, оспариваемый пункт не нарушает права граждан, а лишь обеспечивает безопасность при проведении международных игр

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Верховный суд России в пятницу признал законным и обоснованным пункт указа президента РФ, обязывающий органы местного самоуправления субъектов РФ согласовывать с МВД и ФСБ разрешения на проведение митингов, шествий, собраний в период проведения в стране чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебная коллегия по административным делам отказала в удовлетворении иска Александра Помазуева, требующего признать недействующим п. 11 указа президента РФ от 9 мая "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года", - сказал представитель суда.

Истец посчитал нарушенными свои права после того, как ему не согласовали проведение пикета, и обратился в Верховный суд РФ. В свою очередь представители президента и генпрокуратуры отметили, что оспариваемый пункт не нарушает права граждан, а лишь обеспечивает безопасность при проведении международных игр.

9 мая этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ № 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года". В пункте 11 этого указа говорится о необходимости "установить, что в субъектах РФ, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, в период с 1 июня по 12 июля 2017 года и в период с 25 мая по 25 июля 2018 года могут проводиться в местах и (или) по маршрутам движения участников публичного мероприятия с количеством участников и во временной интервал, которые определяются органами исполнительной власти таких субъектов Российской Федерации или соответствующими органами местного самоуправления по согласованию с территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами безопасности".

По словам замначальника управления ФСБ России Алексея Лаврищева, меры безопасности на чемпионате мира 2018 года не помешают комфорту жителей России. "Указом президента будут усилены меры безопасности, однако ничего нового в этом нет, - сказал Лавришев. - Принять усиленные меры безопасности - стандартная практика, у нас в стране даже более жесткие по сравнению с существующими вводились в Сочи. Перед началом Олимпийских игр было много опасений по этому поводу, но они не подтвердились. Игры прошли на высоком уровне, меры безопасности не помешали ни жителям Сочи, ни гостям".

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