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Информация о всех детях-инвалидах внесена в федеральный реестр

Общество
7 июля, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В настоящее время начинается работа с регионами и другими федеральными ведомствами по внесению полной информации по оставшимся категориям инвалидов

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Работа по внесению информации о детях-инвалидах в федеральный реестр инвалидов завершена. Об этом журналистам сообщил в пятницу председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"Мы ввели всех детей, уже эта информация есть в личных кабинетах, уже информация позволяет проанализировать обеспеченность детей техническими средствами реабилитации и иными средствами", - сказал Дроздов.

Он добавил, что в настоящее время начинается работа с регионами и другими федеральными ведомствами по внесению полной информации по оставшимся категориям инвалидов.

С 1 января 2017 года в РФ запущена Федеральный реестр инвалидов. Данные реестра позволят выявить категории инвалидов, для которых характерны проблемы при трудоустройстве, еще до обращения гражданина в органы службы занятости. Оператором федерального реестра определен Пенсионный фонд России.

На первом этапе работы реестра, с 1 января 2017 года, в нем содержатся сведения, находящиеся в информационных системах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Роструда, Минздрава России, Минобрнауки России. Остальные сведения будут размещаться начиная с 1 января 2018 года.

Для формирования федерального реестра разработана информационная система, которая предусматривает для каждого инвалида доступ к личному кабинету. В нем отражается информация о денежных выплатах, мерах социальной поддержки инвалида, о ходе реализации его индивидуальной программы реабилитации.

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Дроздов, Антон Викторович
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