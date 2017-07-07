Тридцать супружеских пар в Карачаево-Черкесии получили награду "За любовь и верность"

ЧЕРКЕССК, 7 июля. /ТАСС/. Памятной медалью накануне Дня семьи, любви и верности отмечены 30 семей Карачаево-Черкесии. Супружеские пары, прожившие в счастливом браке 25 и более лет, получили награду "За любовь и верность" из рук главы республики Рашида Темрезова, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Вы наша гордость и пример для молодежи! Каждая здесь присутствующая семья старше нашей молодой республики, которой в этом году исполняется 25 лет. Я уверен, что ваши дети и внуки, которых вы воспитываете, станут ее достойными гражданами, внесут существенный вклад в ее развитие", - сказал Темрезов, поздравляя супружеские пары.

Он отметил, что в Карачаево-Черкесии очень сильны семейные традиции. "У нас много крепких семей, в которых растут умные и воспитанные дети. Они - будущее КЧР и нашей страны. Именно для них сегодня и ведется работа, направленная на защиту семьи, материнства и детства, улучшение качества жизни граждан, строятся социальные объекты, совершенствуется материально-техническая база медицинских и образовательных учреждений", - добавил Темрезов.

Девять из 30 семей, которых чествовали в республиканской столице, прожили в браке более 40 лет. Самый большой стаж семейной жизни - полвека у двух супружеских пар из Черкесска - Владимира и Ираиды Гавриленко, Анатолия и Зои Кардановых. Каждая из этих семей вырастили по двоих детей. Гавриленко сейчас воспитывают двух внуков и правнука, а Кардановы - двух внуков.

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля, праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.