Тридцать супружеских пар в Карачаево-Черкесии получили награду "За любовь и верность"

ТАСС – генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра "Иннопром-2017"Новости агентства 7 июля, 16:09
Брюстер: Поветкин может боксировать за чемпионские титулы после допинг-скандалаСпорт 7 июля, 15:55
Воробьев: Зарипов внес большой вклад в победы "Металлурга" в КХЛСпорт 7 июля, 15:48
В Екатеринбурге полицейские спасли лисенка, застрявшего между гаражамиНовости Урала 7 июля, 15:36
Суд заменил на €250 тыс. штрафа тюремный срок Месси за неуплату налоговСпорт 7 июля, 15:27
Причиной аварийной посадки самолета тульского "Арсенала" стало попадание птицы в двигательСпорт 7 июля, 15:22
Николай Подгузов назначен главой "Почты России"Экономика и бизнес 7 июля, 15:10
Мертезакер станет тренером академии "Арсенала" по окончании сезона-2017/18Спорт 7 июля, 15:07
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в ГамбургеПолитика 7 июля, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕРКЕССК, 7 июля. /ТАСС/. Памятной медалью накануне Дня семьи, любви и верности отмечены 30 семей Карачаево-Черкесии. Супружеские пары, прожившие в счастливом браке 25 и более лет, получили награду "За любовь и верность" из рук главы республики Рашида Темрезова, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства КЧР.
"Вы наша гордость и пример для молодежи! Каждая здесь присутствующая семья старше нашей молодой республики, которой в этом году исполняется 25 лет. Я уверен, что ваши дети и внуки, которых вы воспитываете, станут ее достойными гражданами, внесут существенный вклад в ее развитие", - сказал Темрезов, поздравляя супружеские пары.
Он отметил, что в Карачаево-Черкесии очень сильны семейные традиции. "У нас много крепких семей, в которых растут умные и воспитанные дети. Они - будущее КЧР и нашей страны. Именно для них сегодня и ведется работа, направленная на защиту семьи, материнства и детства, улучшение качества жизни граждан, строятся социальные объекты, совершенствуется материально-техническая база медицинских и образовательных учреждений", - добавил Темрезов.
Девять из 30 семей, которых чествовали в республиканской столице, прожили в браке более 40 лет. Самый большой стаж семейной жизни - полвека у двух супружеских пар из Черкесска - Владимира и Ираиды Гавриленко, Анатолия и Зои Кардановых. Каждая из этих семей вырастили по двоих детей. Гавриленко сейчас воспитывают двух внуков и правнука, а Кардановы - двух внуков.
День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля, праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.