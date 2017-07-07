Дома в рамках реновации могут возвести в районе недостроенной Ховринской больницы в Москве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Территория Ховринской больницы - многолетнего долгостроя на севере Москвы - может быть использована для возведения домов в рамках программы реновации. Об этом журналистам сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина в рамках Московского урбанистического форума

."Ховринская больница в течение 2017-2018 гг. будет демонтирована. Данная площадка рассматривается как одна из стартовых площадок для строительства домов в рамках программы реновации. Пока решение не принято", - обозначила возможную судьбу этого объекта Сергунина.

Как сообщал ТАСС, 14 февраля 2017 года, до объявления о старте программы реновации (21 февраля - прим. ТАСС) заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин уже обозначал, что этот долгострой планируется разобрать за счет бюджета города. Хуснуллин тогда отметил, что и застройщиком площадки, вероятно, выступит город. На месте долгостроя планировалось построить жилье для нужд города.

Точной информации о стоимости и сроках этих работ на тот момент не было.

О больнице

Здание недостроенной больницы расположено на Клинской улице. Его начали строить в 1980 году. В 1985 году работы были приостановлены.

Почти готовый объект оказался заброшен, один край здания начал оседать и подтапливаться - сейчас первый этаж находится ниже поверхности грунта.

Власти Москвы с 2012 года пытались продать территорию больницы инвесторам. Однако девелоперы не проявили интереса к участку.

1 июля 2017 года Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По предварительным итогам прошедшего в июне голосования жителей пятиэтажек, в список под снос могут попасть свыше 4 тыс. домов.