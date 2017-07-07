Дома в рамках реновации могут возвести в районе недостроенной Ховринской больницы в Москве

ТАСС – генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра "Иннопром-2017"Новости агентства 7 июля, 16:09
Брюстер: Поветкин может боксировать за чемпионские титулы после допинг-скандалаСпорт 7 июля, 15:55
Воробьев: Зарипов внес большой вклад в победы "Металлурга" в КХЛСпорт 7 июля, 15:48
В Екатеринбурге полицейские спасли лисенка, застрявшего между гаражамиНовости Урала 7 июля, 15:36
Суд заменил на €250 тыс. штрафа тюремный срок Месси за неуплату налоговСпорт 7 июля, 15:27
Причиной аварийной посадки самолета тульского "Арсенала" стало попадание птицы в двигательСпорт 7 июля, 15:22
Николай Подгузов назначен главой "Почты России"Экономика и бизнес 7 июля, 15:10
Мертезакер станет тренером академии "Арсенала" по окончании сезона-2017/18Спорт 7 июля, 15:07
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в ГамбургеПолитика 7 июля, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Территория Ховринской больницы - многолетнего долгостроя на севере Москвы - может быть использована для возведения домов в рамках программы реновации. Об этом журналистам сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина в рамках Московского урбанистического форума
."Ховринская больница в течение 2017-2018 гг. будет демонтирована. Данная площадка рассматривается как одна из стартовых площадок для строительства домов в рамках программы реновации. Пока решение не принято", - обозначила возможную судьбу этого объекта Сергунина.
Как сообщал ТАСС, 14 февраля 2017 года, до объявления о старте программы реновации (21 февраля - прим. ТАСС) заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин уже обозначал, что этот долгострой планируется разобрать за счет бюджета города. Хуснуллин тогда отметил, что и застройщиком площадки, вероятно, выступит город. На месте долгостроя планировалось построить жилье для нужд города.
Точной информации о стоимости и сроках этих работ на тот момент не было.
Здание недостроенной больницы расположено на Клинской улице. Его начали строить в 1980 году. В 1985 году работы были приостановлены.
Почти готовый объект оказался заброшен, один край здания начал оседать и подтапливаться - сейчас первый этаж находится ниже поверхности грунта.
Власти Москвы с 2012 года пытались продать территорию больницы инвесторам. Однако девелоперы не проявили интереса к участку.
1 июля 2017 года Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По предварительным итогам прошедшего в июне голосования жителей пятиэтажек, в список под снос могут попасть свыше 4 тыс. домов.