В Нарьян-Маре направят 55 млн рублей на подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме

АРХАНГЕЛЬСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа выделяет 55 млн рублей на подготовку коммунальной инфраструктуры Нарьян-Мара к зиме, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации региона.

"Предприятию объединенных котельных и тепловых сетей необходимо за два месяца провести капитальный ремонт 34 объектов. Это - теплосети, сети холодного водоснабжения, сети канализации, а также насосное теплообменное оборудование. На эти цели ПОК и ТС получит 45 млн рублей. 10 млн рублей из окружного бюджета получит Ненецкая коммунальная компания на капитальный ремонт котельной", - говорится в сообщении.

Отопительный сезон в Нарьян-Маре завершился 3 июля и должен начаться с 1 сентября - с началом работы детских садов и школ. Как правило, за три дня до наступления осени проводятся проверочные включения.