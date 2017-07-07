В Нарьян-Маре направят 55 млн рублей на подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме

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АРХАНГЕЛЬСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа выделяет 55 млн рублей на подготовку коммунальной инфраструктуры Нарьян-Мара к зиме, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации региона.
"Предприятию объединенных котельных и тепловых сетей необходимо за два месяца провести капитальный ремонт 34 объектов. Это - теплосети, сети холодного водоснабжения, сети канализации, а также насосное теплообменное оборудование. На эти цели ПОК и ТС получит 45 млн рублей. 10 млн рублей из окружного бюджета получит Ненецкая коммунальная компания на капитальный ремонт котельной", - говорится в сообщении.
Отопительный сезон в Нарьян-Маре завершился 3 июля и должен начаться с 1 сентября - с началом работы детских садов и школ. Как правило, за три дня до наступления осени проводятся проверочные включения.