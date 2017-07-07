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Перинатальный центр в Якутске будет сдан через 2,5 месяца

Общество
7 июля, 15:48 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Планируется, что в ноябре учреждение получит лицензию на эксплуатацию медицинского оборудования

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ЯКУТСК, 7 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Новый перинатальный центр будет введен в эксплуатацию этой осенью, объект готов на 80%. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики после осмотра хода строительства председателем правительства Якутии Евгением Чекиным.

"Объект будет введен в эксплуатацию осенью текущего года. Общая строительная готовность крупного социального объекта составляет 80%. Согласно плану, ввод центра состоится буквально через 2,5 месяца. Первых рожениц учреждение примет после получения лицензии на эксплуатацию медицинского оборудования, ориентировочно - в ноябре", - приводятся слова премьер-министра республики.

В здании уже запущено тепло, ведутся отделочные работы, установка вентиляционного оборудования. В конце месяца начнется монтаж оборудования. Заказаны указатели, информационные доски, мебель, таблички на двери медкабинетов и палат.

По словам руководителя проекта ООО "Адгезия" по строительству перинатального центра Василия Ховрова, на сегодня практически все текущие вопросы решены. Как пояснила ТАСС замминистра здравоохранения республики Людмила Вербицкая, "оборудование для выхаживания новорожденных (кювезы) будет импортного производства, а остальное оборудование будет российское".

Согласно проекту, в новом перинатальном центре будет расположен стационар на 130 коек, консультативно- диагностический центр для женщин на 150 посещений в смену, отделение реанимации и интенсивной терапии. Общая стоимость объекта равна 3,2 млрд руб., из которых 2,3 млрд руб. направлено за счет субсидий федерального ФОМС и более 800 млн руб. - из республиканского бюджета.

Ввод нового перинатального центра, где на ранней стадии беременности будут выявляться пороки развития плода, в разы увеличит количество выживших детей с пороками развития и уменьшит процент инвалидности среди недоношенных детей. Ежегодно в республике рождается более 15 тыс. детей. Индекс младенческой смертности в Якутии стабильно снижается и равен 6 (в прошлом году - 6,9, в 2015 году - 7,8).

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