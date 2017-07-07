В Москве объявили штормовое предупреждение

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Синоптики столичного метеобюро объявили в Москве штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 15 м/с и более. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в метеослужбе.
"До 21:00 в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - говорится в сообщении.
В метеослужбе рекомендовали автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам - избегать парковых зон, рекламных конструкций и дорожных знаков. По данным синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится прохладная сырая погода с температурой на 4-6 градусов ниже климатической нормы.
Неблагоприятные метоусловия ожидаются в пятницу и субботу и в других регионах Центральной России. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, 7 июля в Костромской области, 8 июля - в Ивановской области прогнозируется сильный дождь. "В Ярославской области 7-8 июля сильный дождь, 9 июля ливневый дождь, гроза, град, ветер до 18 м/с. 7-9 июля в Белгородской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность", - добавили в метеослужбе.
В Ярославской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях на 8 июля объявлен предпоследний, оранжевый, уровень погодной опасности, который означает, что "имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба".