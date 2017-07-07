Ростуризм поддержит появление туристической полиции в городах России

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Федеральное агентство по туризму РФ поддержит инициативу МВД России о внедрении практики туристической полиции не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Об этом ТАСС сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.
Сафонов в пятницу принял участие в торжественном запуске проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя".
"Мы поддерживаем инициативу министра внутренних дел... [Владимира] Колокольцева. Дело в том, что туристская полиция уже действует в течение нескольких лет в Москве, мы считаем это очень важным положительным фактором. Расширение этой практики на другие очень важные для нашей страны туристские дестинации (направления - прим. ТАСС) я приветствую. Я считаю, это важный шаг с точки зрения защиты прав и законных интересов иностранных туристов",- сказал Сафонов.
Он добавил, что такая практика способствует "продвижению нашей страны в мире как страны абсолютно безопасной для туризма".
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России рассматривает возможность создания туристической полиции в таких городах, как Сочи, Санкт-Петербург и Казань. Такая полиция уже действует в Москве и, по словам главы МВД, хорошо себя зарекомендовала. Как отмечал Колокольцев, сотрудники туристической полиции знают несколько иностранных языков, а также владеют навыками общения с иностранцами.