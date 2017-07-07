Власти: в аэропорту Таганрога могут снова ввести пассажирские перевозки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Аэропорт, который действует на базе Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, может быть использован для пассажирских перевозок, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области. Ранее из этого аэропорта выполнялись рейсы, но с 2015 года он использовался только для нужд предприятия.

"Предложение губернатора Василия Голубева использовать таганрогский аэропорт для пассажирских перевозок регионального значения поддержал министр промышленности РФ Денис Мантуров. Использование аэропорта на базе ТАНТК имени Бериева для пассажирских межрегиональных авиарейсов, а также в качестве запасного на случай непогоды в районе аэропорта Платов возможно после проведения модернизации", - говорится в сообщении.

По словам Голубева, модернизация подразумевает строительство аэровокзального комплекса, стоянок для двух воздушных судов, рулежной дорожки, дополнительного контрольно-пропускного пункта, а также приобретение оборудования для обеспечения пассажирских перевозок и авиационной безопасности. О сроках проведения модернизации пока не сообщается.

В пресс-службе губернатора ТАСС уточнили, что первый рейс из аэропорта Таганрога был осуществлен в 2009 году, затем пассажирские перевозки несколько раз возобновлялись и прекращались, а с 2015 года аэропорт использовался только для нужд предприятия.

На совещании также поднимался вопрос о региональном операторе для развития авиасообщения между субъектами Южного, Северо-Кавказского округов и Республикой Крым. В качестве основного претендента рассматривается авиакомпания "Азимут", которая определена как базовый перевозчик аэропорта Платов. В июле компания получит два новых самолета Sukhoi Superjet 100, впоследствии авиапарк будет увеличен до 11 воздушных судов.

Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.