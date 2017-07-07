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Более четверти миллиона россиян попали под ограничение водительских прав за долги

Общество
7 июля, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Общая сумма долга составила 75 млрд рублей

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Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 260 тыс. россиян оказались ограничены в водительских правах за долги.

Об этом говорится в материалах ФССП России.

Возможность ограничивать специальные (водительские) права должников, в том числе на управление мотоциклами, моторными лодками, катерами, яхтами и самолетами, была введена с 15 января 2016 года.

На 1 июня 2017 года эта мера действовала в отношении 262 тыс. должников с общей суммой долга в 75 млрд рублей. Только за май число временно ограниченных в правах за долги водителей выросло на 30 тысяч. Большая часть таких ограничений применена к должникам по алиментам - 188 тыс. человек, или 70% от подвергнутых такому ограничению.

В Москве число попавших под ограничение водительских прав должников выросло с начала года с 13 тыс. до 19,5 тыс., в числе которых почти 17 тыс. алиментщиков. Задолженность в данном случае составляет 25 млрд рублей.

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