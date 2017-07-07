Около 50% школьников каждый день ищут в интернете готовое домашнее задание

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Около половины школьников в Московском регионе каждый день в течение учебного года ищут в интернете готовое домашнее задание. Об этом в пятницу сообщил руководитель академических программ компании "Яндекс" Сергей Чернышев во время пресс-конференции, посвященной проведению международного форума "Город образования".

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"Примерно 50% школьников каждый день заходят в интернет и ищут там ответы на домашнее задание, спрашивают, как решить задачку. Мы сравнили, какие запросы задают школьники, которые интересуются домашним заданием, и какие, которые не интересуются. Оказалось следующее: что те, кто не интересуются готовым домашним заданием, интересуются романтикой, кино, спортом... А те люди, которые беспокоятся домашним заданием, им важно, чтобы у них был правильный ответ, да, пусть они списывают в какой-то мере, но им важно проверить свой результат", - сказал Чернышев.

По его словам, поиск готовых домашних заданий составляет 3,5% всего трафика в Московском регионе, где специалисты "Яндекса" проанализировали поисковые запросы школьников и их родителей на протяжении завершившегося учебного года и за время летних каникул.

"Эти 3,5% делятся на разные типы, допустим, родители хотят помочь ребенку сделать домашнее задание и ищут задачку. Родители хотят понять, какая логика была у учителя, когда он объяснял материал - он ищет ответ на задание. Конечно, к сожалению, из этих 3,5% больше половины - это вопросы про то, как списать, но процентов 40 - это развивающие вопросы: "как найти", "как понять", "как найти похожую задачу". И, кажется, что из этих 40% можно действительно получить хороший образовательный эффект", - добавил Чернышев.

Эксперт уверен, что те, кто ищет ответы на домашнее задание в интернете - "хорошие школьники в плане мотивации".

Московский международный форум "Город образования" проходит на ВДНХ с 7 по 9 сентября 2017 года и явялется площадкой по обмену опытом развития основного, дополнительного, профессионального и предпрофессионального образования. На мероприятии представлены современные образовательные технологии, электронные ресурсы, программные решения, компьютерная техника и учебное оборудование.