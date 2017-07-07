Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 50% школьников каждый день ищут в интернете готовое домашнее задание

Общество
7 июля, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Руководитель академических программ компании "Яндекс" Сергей Чернышев отметил, что поиск готовых домашних заданий составляет 3,5% всего трафика в Московском регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Около половины школьников в Московском регионе каждый день в течение учебного года ищут в интернете готовое домашнее задание. Об этом в пятницу сообщил руководитель академических программ компании "Яндекс" Сергей Чернышев во время пресс-конференции, посвященной проведению международного форума "Город образования".

СПЕЦПРОЕКТ

"Учат в школе": тесты и викторины

Проверьте, насколько хорошо вы помните дисциплины, в которых, как считается, должен разбираться каждый школьник

"Примерно 50% школьников каждый день заходят в интернет и ищут там ответы на домашнее задание, спрашивают, как решить задачку. Мы сравнили, какие запросы задают школьники, которые интересуются домашним заданием, и какие, которые не интересуются. Оказалось следующее: что те, кто не интересуются готовым домашним заданием, интересуются романтикой, кино, спортом... А те люди, которые беспокоятся домашним заданием, им важно, чтобы у них был правильный ответ, да, пусть они списывают в какой-то мере, но им важно проверить свой результат", - сказал Чернышев.

По его словам, поиск готовых домашних заданий составляет 3,5% всего трафика в Московском регионе, где специалисты "Яндекса" проанализировали поисковые запросы школьников и их родителей на протяжении завершившегося учебного года и за время летних каникул.

"Эти 3,5% делятся на разные типы, допустим, родители хотят помочь ребенку сделать домашнее задание и ищут задачку. Родители хотят понять, какая логика была у учителя, когда он объяснял материал - он ищет ответ на задание. Конечно, к сожалению, из этих 3,5% больше половины - это вопросы про то, как списать, но процентов 40 - это развивающие вопросы: "как найти", "как понять", "как найти похожую задачу". И, кажется, что из этих 40% можно действительно получить хороший образовательный эффект", - добавил Чернышев.

Эксперт уверен, что те, кто ищет ответы на домашнее задание в интернете - "хорошие школьники в плане мотивации".

Московский международный форум "Город образования" проходит на ВДНХ с 7 по 9 сентября 2017 года и явялется площадкой по обмену опытом развития основного, дополнительного, профессионального и предпрофессионального образования. На мероприятии представлены современные образовательные технологии, электронные ресурсы, программные решения, компьютерная техника и учебное оборудование.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп проводят встречу на полях саммита G20
2
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
3
В центре Луганска произошли два взрыва
4
Встреча Путина и Трампа на саммите G20. Видеотрансляция
5
Взрыв в Луганске признали терактом
6
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
7
Закрытый Московский банковский институт изменит статус и займется допобразованием
Темы дня
Реклама