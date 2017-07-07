Дума вводит норму об отказе в авиаперелете пассажиру, который не хочет проходить досмотр

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предусматривается норма об отказе пассажиру в авиаперелете в случае его нежелания проходить предполетный досмотр.
В соответствии с предлагаемыми изменениями в Воздушный кодекс РФ предусматривается внести отдельную статью "Предполетный и послеполетный досмотры". "При отказе пассажира воздушного судна от предполетного досмотра договор воздушной перевозки пассажира считается расторгнутым", - говорится в ней.
В новой статье также прописывается, что "в целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа воздушного судна обязательному предполетному досмотру, а также послеполетному досмотру подлежат воздушное судно, его бортовые запасы, члены экипажа, пассажиры, багаж, в том числе вещи, находящиеся при пассажирах, а также грузы и почта".
Законопроектом устанавливаются конкретные случаи проведения послеполетного досмотра пассажиров и воздушных судов. В частности, прописывается норма о том, что "послеполетный досмотр проводится при получении оператором аэропорта, аэродрома или перевозчиком информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства в целях выявления физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению актов незаконного вмешательства".
В проекте закона отдельно прописано, что проведение предполетного и послеполетного досмотров возможно при осуществлении оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной и иной деятельности уполномоченными на то лицами в порядке, установленном законодательством РФ. Кроме этого, уточняются положения о федеральных органах исполнительной власти, должностные лица которых уполномочены осуществлять контроль за авиационной безопасностью.
Законопроектом также предлагается закрепить в Воздушном кодексе РФ норму, предусматривающую осуществление полицией своей деятельности на объектах воздушного транспорта в соответствии с федеральным законом "О полиции".