Обучение технологии блокчейн в вузах РФ будет расширяться

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские университеты будут расширять обучение технологии блокчейн, которая может получить применение не только в финансовом секторе, но и других, например, в медицине, сообщили в пятницу ТАСС представители региональных вузов.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил предусмотреть в ключевых российских вузах программы, в рамках которых студентов будут обучать технологии блокчейн, а опрошенные ТАСС эксперты отметили, что студенты российских вузов уже ей владеют.
"У нас в магистратуре есть курс "Инновации на финансовых рынках", он запущен в 2016-2017 учебном году. Я читаю его на русском и английском языках по программам "Финансы" и "Менеджмент". Мы также планируем отдельный междисциплинарный спецкурс по технологии блокчейн в магистратуре и на старших курсах бакалавриата, однако для этого будут необходимы специалисты в области программирования", - сказала доцент Томского госуниверситета (ТГУ) Ольга Беломытцева.
Она отметила, что в Институте экономики и менеджмента ТГУ студентам рассказывают о сути технологии и возможностях ее применения в финансовой сфере, не касаясь технических особенностей.
"Мы изучаем инструменты, построенные на этой технологии. Обсуждаем плюсы и минусы, отмечаем, что технологию можно использовать в других сферах, например, при голосовании на общем собрании акционеров, совершении платежей в реальных валютах, в медицине при хранении данных пациентов, в страховании, при учете пенсий, где угодно", - добавила Беломытцева.
Петербургский Университет ИТМО открыл в этом году набор на две новые магистерские программы, связанные с технологией блокчейн и финансовыми компьютерными технологиями - "Математическое программное обеспечение глобальных финансовых систем" и "Финансовые технологии больших данных".
"Две новые программы мы открываем в пилотном режиме, наберем по 10 человек на каждую", - сказал декан мегафакультета трансляционных информационных технологий Университета ИТМО Александр Бухановский. По его словам, технологии блокчейн шире чисто финансовой сферы, поэтому аналогичные программы, по его мнению, будут появляться и на других факультетах вуза, так как цифровая экономика будет развиваться.
Декан факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Владимир Парфенов обратил внимание на противоречие между потребностями банков в специалистах в области блокчейн и устремлениях талантливых студентов.
"Талантливых программистов не так много, и они очень востребованы, например, именно такие ребята разработали новый язык программирования kotlin, назвав его в честь острова, на котором стоит Кронштадт, и этот язык компания Google сделала основным для программных продуктов на платформе Android. Финансовая сфера не кажется таким ребятам самой привлекательной. Однако технологии блокчейн - достаточно сложные, хитрые, и для работы в этой сфере требуются очень способные программисты", - сказал он, отметив, что пока запросы банков и интересы талантливой молодежи не пришли к общему знаменателю.
Блокчейн - технология распределенного реестра или децентрализованная база данных. На ее основе работают криптовалюты, в том числе биткоин (виртуальная и децентрализованная валюта). Главное свойство блокчейн - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.