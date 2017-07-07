Минздрав выступает против продажи алкоголя и пересылки лекарств по почте

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минздрав России выступает против дистанционной продажи алкоголя, а также пересылки лекарств по почте из-за риска повышения доступности спиртного и особых условий перевозки и хранения препаратов. Об говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минздрав выступает против того, чтобы доверить "Почте России" пересылку алкоголя и лекарственных препаратов.

"Министерство здравоохранения РФ выступает с возражениями против увеличения доступности алкогольной продукции на основании целого ряда международных документов и научных исследований. Дистанционная продажа алкоголя - это увеличение его доступности, что может нести риски для здоровья граждан", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что данные замечания никогда не давались в контексте репутации или характера работы "Почты России".

"В вопросе пересылки лекарственных препаратов в почтовых отправлениях министерство также выражало свою позицию, исходящую из того, что лекарственные препараты являются особой категорией товаров, условия перевозки которых отличаются от обычных, что требует учета", - добавили в ведомстве.