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Москва получила премию за качественную организацию парковок

Общество
7 июля, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Заммэра Максим Ликсутов отметил, что получение награды свидетельствует о правильности транспортной политики правительства Москвы

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Москва получила премию Traffic Index Awards компании TomTom за вклад в развитие парковочного пространства. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба департамента транспорта.

"Премия компании TomTom присуждена Москве за самую качественную организацию парковочного пространства. Наш подход к созданию платных парковок отмечен экспертами благодаря положительному эффекту, которые они оказали на улучшение ситуации с дорожным движением. Награда говорит о том, что транспортная политика правительства Москвы правильная, раз отмечена столь авторитетным исследователем, как TomTom", - приводит департамент слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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В департаменте отметили, что в итоговом рейтинге городов с самыми большими заторами в 2016 году Москва опустилась с 5 места, которое занимала в 2015 году, на 13-е. Такой результат, по оценкам специалистов TomTom, был получен благодаря мерам правительства Москвы, применяемым с 2012 года. Эксперты оценили внедрение интеллектуальной транспортной системы, комплексной схемы организации дорожного движения в городе, а также организацию парковочного пространства.

"Я считаю, что Москва самый инновационный город в плане управления транспортными потоками", - приводит пресс-служба слова гендиректора компании TomTom Гарольда Годийна.

По информации департамента, после ввода современной системы управления парковками в городе уменьшилось время поиска парковочного места на 65%.

В мае этого года Москва впервые получила премию Международного союза общественного транспорта (UITP) в конкурсе Global Public Transport Awards за организацию парковок и транспортные проекты.

TomTom - нидерландская компания, поставщик устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации. Навигаторы TomTom широко распространены в странах Евросоюза и Северной Америки. Ежегодно специалисты компании представляют отчет Traffic Index, рассказывающий о воздействии заторов на дорожную ситуацию. Он основывается на 19 трлн измерительных точек из 390 городов, собранных за последние девять лет.

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