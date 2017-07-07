Архитектурное бюро Захи Хадид подало заявку на конкурс по реновации в Москве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Британское архитектурное бюро Захи Хадид, реализующее необычные архитектурные проекты по всему миру, подало заявку на участие в конкурсе по реновации в столице. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор бюро "Кристос Пассас" на площадке Московского урбанистического форума.

"Да. В настоящий момент мы подали заявку на участие в конкурсе. Это для нас очень интересно, это достаточно серьезный проект. Мы надеемся участвовать в создании одной из экспериментальных площадок", - сказал он.

В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в разговоре с корреспондентом ТАСС поделился информацией об участии около 10 иностранных архитектурных бюро в конкурсе по реновации.

Ранее Москомархитектура объявила архитектурно-градостроительный конкурс в рамках создания концепции для пяти экспериментальных площадок по проекту столичной реновации.

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов - прим. ТАСС), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".