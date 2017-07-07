В Минкультуры рассказали о буме гастрономического туризма в России

АСТРАХАНЬ, 7 июля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Регионы России начали активно развивать гастрономический туризм, и сейчас наблюдается настоящий бум в этом направлении, сообщила в пятницу директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова.

"Сегодня в России наблюдается бум в области гастрономического туризма, такое ощущение, что российские регионы устроили соревнования. Практически в каждом субъекте проходят такие гастрономические фестивали. Это, в том числе, и "Енисейская уха" в Красноярском крае, и "Сибирский разносол" в Тюменской области, и, конечно, праздники арбуза и ухи в Астрахани", - сказала Ярилова на первом международном фестивале "Гастрономические дороги Великого шелкового пути. Путешествие за вкусом" в Астрахани.

По ее словам, развитие гастрономического туризма - очень важная составляющая, которая влияет на увеличение турпотока. Так, согласно исследованиям UNWTO (Всемирная туристская организация, учреждение ООН), 80% путешественников выстраивают свой маршрут, предварительно изучив календарь гастрономических событий. А каждый третий турист в мире рассматривает национальную кухню как важную составляющую к путешествию.

Копченый сом, пельмени с осетриной и калмыцкое мороженое

Сегодня же гости международного фестиваля "Гастрономические дороги Великого шелкового пути. Путешествие за вкусом" смогли познакомиться с особенностями астраханской ловецкой кухни. Фестиваль расположился в центре Астрахани, попробовать можно было роллы из сома, рыбные бургеры, котлеты из судака, сазанью жареную икру, различные рыбные рулеты. А в одном из кафе предложили копченого сома по рецепту астраханского губернатора.

"Известно, что туристы тратят почти 30% своих расходов на еду. Поэтому радует, что линейка астраханской продукции расширяется. Например, появилась сырная группа, а раньше мы сырами никогда не занимались, есть разное варенье, а также вяленые томаты, то, что в свое время поставлялось в Россию из Италии. То есть Астрахань в этом направлении начинает о себе заявлять", - отметил глава Астраханской области Александр Жилкин.

В рамках фестиваля в Астрахани пройдет два гала-ужина: на первом будет презентована астраханская кухня, на втором свои кулинарные шедевры представят зарубежные и российские шеф-повара. Организаторы рассказали, что в "местное" меню войдут, в том числе, пельмени с осетриной, каспийская уха, пироги с косточкой, речные раки и мороженое из калмыцкого чая. Иностранные блюда пока держатся в секрете.

В международном гастрономическом форуме принимают участие эксперты в области туризма, производители продуктов питания, рестораторы и отельеры из разных стран мира, в том числе из Казахстана, Греции, Китая, Испании, Армении и Индонезии. Кроме званых ужинов и кулинарных мастер-классов, также пройдут круглые столы для обмена опытом. Завершится фестиваль 9 июля.